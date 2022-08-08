《羋月傳》女星喊離億萬總裁 老公和吳亦凡並列4大小生
曾主演台灣電影《六弄咖啡館》的28歲男星董子健，2016年在微博公開放閃，認愛長腿女星孫怡，隔年因女方懷孕閃婚，婚後育有一名4歲女兒，感情相當要好，這幾年準點為對方慶生從未缺席，一直是影迷心中的恩愛夫妻檔，沒想到卻在今（8）日無預警宣布離婚，跌破眾人眼鏡，粉絲心碎表示：「不再相信愛情了！」
董子健畢業於中央戲劇學院，標準科班出身演員，曾以電影《青春派》入圍金馬獎最佳新演員、《德蘭》入圍金馬影帝，中國媒體曾將他和楊洋、吳亦凡、鹿晗列為中國四大小生。他的家世背景更驚人，媽媽王京花有「中國第一經紀人」稱號，曾捧红白百何、范冰冰、李冰冰等人。在母親薰陶之下，董子健被封為「京圈太子」，投資電影《捉妖記》在中國狂賣125億元台幣，讓他不須演戲就能坐擁上億財產。
去年董子健主演《刺殺小說家》，老婆孫怡合體宣傳，透露老公挑戰動作科幻片，都是親自上陣，身上多了不少瘀青，讓她在鏡頭前心疼地紅了眼眶，夫妻感情不言可喻，旁人都吃了一波狗糧，沒想到隔了一年後會宣告分手。
據陸媒報導，當年夫妻閃婚，並沒有獲得母親王京花認可，但礙於有了孩子，婆婆才勉強接受，盼她淡出螢光幕，在家相夫教子，不過年僅29歲的孫怡，似乎仍有意拍戲，不願放棄工作，因此傳出婆媳不和。這對恩愛夫妻如今突傳離婚，宣布共同撫養家人，董子健說：「咱都好好的！」孫怡說：「從前祝我們，今後祝你我。」讓粉絲感到惋惜。