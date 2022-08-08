藍營告發僱600元走路工涉賄選　陳時中競總否認

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楊植斗上午前往地檢署，告發陳時中團隊賄選，呼籲檢調查明此工讀機會的細節與資金來源。
陳時中今天早上至貓空採竹筍、喝筍湯，其團隊發言人莊瑞雄受訪時說，競選總部與後援會系統已再次查證，確認沒有幹部花錢僱用工讀生，至於網路上到底是誰去發這樣的文，或是找人來做什麼事，甚至這件事是否真實存在，競總皆毫無所悉。
莊瑞雄表示，團隊成立至今，招募志同道合的志工近1000名，每天煩惱的是如何趕快把志工訓練好，讓志工協助競選。擺著這些志工不用，卻去花錢僱用臨時工讀生，這是匪夷所思。
不過，徐巧芯在臉書上公布一段錄音，指控「陳時中徵600元走路工被抓包啦」。徐說，先前在網路上看到陳時中徵求俗稱的「走路工」，可以領600元，到現場什麼幾乎事情都不用做，只要假裝自己是陳時中的支持者，幫忙搖旗吶喊就可以領現金。
徐巧芯指出，有些民眾打電話去報名，還真的成功，光是錄音就有兩位。幫陳時中招募走路工的小姐表示確實有這項工作，可以領現金，工作很輕鬆「就是造勢，主要是拍手、歡呼」。還有報名者問之後還有沒有別的場次，對方說「剩」這一場，令人懷疑是否之前也都是用同樣的模式讓走路工來替自己造勢。
徐巧芯說，被抓包以後才要招募人員改口是「搬重物」，殊不知整個過程都已經被錄音當成證據。陳時中自己不敢回答，只派出發言人避重就輕切割，「來不及了啦，楊植斗已經去提告賄選」。
「原來人氣是假的、買的、演出來的，欺騙台北市民並且幫自己壯膽到底有什麼意義啊？」徐巧芯質疑，錄音很清楚，這場幸好被提前抓包等於是「未遂」，更值得關注的是先前到底有多少？未來還會不會有？陳時中的「資源」之多，真的令人難以想像。