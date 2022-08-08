國史館稱中華民國由北京政府繼承 蔣萬安：荒謬不能接受
國史館臉書粉專昨（7）日上午PO出一則影片，其中內容是由台灣憲法學會的許慶雄教授，在影片中指出「聯合國與國際社會都認定，中華民國已經由北京政府代表、繼承」，不過此番說法也引發各界正反兩方議論。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安則怒批「非常荒謬、絕對不能接受」。
國史館臉書於昨日上午貼出一則影片，內容是有關台灣憲法學會許慶雄教授的言論，表示「聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承，為何臺灣各界人士都不知道？」不過此番說法一出也引發正反兩方論戰。國史館長陳儀深發表聲明澄清，強調學者來國史館演講本就會有不同意見，但這並不能代表為國史館的主張。
對此蔣萬安今（8）日上午受訪時回應，表示堅定捍衛中華民國主權，並強調「中華民國就是主權獨立的國家，這點不容質疑。」蔣萬安說，民進黨喊著抗中保台，結果卻拋棄中華民國，這是讓所有國人無法接受的事情。
現場媒體追問，民進黨參選人陳時中是否該對此作出表態？蔣萬安則表示，每一個國人都應該要表態，這是一個絕對不容退讓的立場，「我們堅定捍衛中華民國主權，看到民進黨、包括國史館有這樣的言論，非常荒謬，絕對不能接受。」