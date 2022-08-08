不刺激中國？韓國擬參與Chip 4預備會議　符合利益才加入

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《每日經濟》報導指出，韓國已制定內部方案，將「不刺激中國」作為協商原則並納入會晤議題，與美國討論半導體合作的必要性。更有官員指出，Chip 4旨在於相關國家之間創造半導體產業協同效應，「它不是為了在技術上孤立中國的技術安全聯盟。」
報導稱，韓國政府決定向美國提議要以「兩大原則」為基礎，討論美韓的半導體合作方向。「兩大原則」是指，「晶片四方聯盟」參與國應該尊重中國強調的「一個中國」原則，以及「不提及對中國實施出口限制」。
在韓國被美國拉攏加入穩定半導體供應鏈一環時，中國就不時向韓國暗示，盼韓國做出慎重考量，由於中國占韓國半導體輸出的62%，《韓聯社》報導指出，在中國對於「晶片四方聯盟」反映敏感的情況下，韓國政府也考量Chip 4議題時，並不稱呼Chip 4為具排他性的「同盟」，而是以「半導體供應鏈合作對話」作為正式用語，以消除北京疑慮。
報導指出，韓國盼能以「規則制定者」從初期階段開始參與，以取得發言權來反映韓方立場，並呼籲組織應以不排除其他特定國家的方向出發。
對於是否加入由美國主導的Chip 4，剛結束5天休假的韓國總統尹錫悅表示，「無需過度擔憂，將與有關部門就此縝密研討，堅定維護國家利益」。