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不刺激中國？韓國擬參與Chip 4預備會議　符合利益才加入

▲韓國科技大廠三星和SK海力士（SK hynix）最大出口市場是中國，因此韓國加入「Chip 4」與否，恐將掀起影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國科技大廠三星和SK海力士（SK hynix）最大出口市場是中國，因此韓國加入「Chip 4」與否，恐將掀起影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-08 11:57:37

美國政府自今年3月提議，聯手半導體強國台灣、日本、韓國建構新的晶片聯盟「Chip 4」，被視為是對抗中國在全球供應鏈的影響力但由於中國佔半導體輸出的6成，韓國遲遲未表態參加。有消息指出，韓國外交部已經給出答覆，向美方表明有意參與8月底的「Chip 4」事前工作層級會議，將根據會議結果決定是否加入該組織。

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綜合韓媒報導，多數知情人士7日時表示，韓國外交部已經向美方表達參與將於8月底或9月初舉行會議的意願。這次的事前工作層級會議預計將就Chip 4的具體議程等細節進行協調，包括正式名稱、組織型態與細部規則等議題。不過韓國總統辦公室也強調，決定參與會議並不代表確定加入該組織，相關決定還得從會議時所制定的細部規則等做考量。有官員表示，韓國政府將秉持最大程度體現國家利益的方向參加此次會議。

《每日經濟》報導指出，韓國已制定內部方案，將「不刺激中國」作為協商原則並納入會晤議題，與美國討論半導體合作的必要性。更有官員指出，Chip 4旨在於相關國家之間創造半導體產業協同效應，「它不是為了在技術上孤立中國的技術安全聯盟。」

報導稱，韓國政府決定向美國提議要以「兩大原則」為基礎，討論美韓的半導體合作方向。「兩大原則」是指，「晶片四方聯盟」參與國應該尊重中國強調的「一個中國」原則，以及「不提及對中國實施出口限制」。

在韓國被美國拉攏加入穩定半導體供應鏈一環時，中國就不時向韓國暗示，盼韓國做出慎重考量，由於中國占韓國半導體輸出的62%，《韓聯社》報導指出，在中國對於「晶片四方聯盟」反映敏感的情況下，韓國政府也考量Chip 4議題時，並不稱呼Chip 4為具排他性的「同盟」，而是以「半導體供應鏈合作對話」作為正式用語，以消除北京疑慮。

報導指出，韓國盼能以「規則制定者」從初期階段開始參與，以取得發言權來反映韓方立場，並呼籲組織應以不排除其他特定國家的方向出發。

對於是否加入由美國主導的Chip 4，剛結束5天休假的韓國總統尹錫悅表示，「無需過度擔憂，將與有關部門就此縝密研討，堅定維護國家利益」。

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