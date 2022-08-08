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華春瑩稱味覺不會騙人被酸爆　王定宇：中國有多少麥當勞

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／新頭殼）
▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk |陳宇芊 台北市報導

2022-08-08 12:38:38

中國外交部發言人華春瑩在推特發文，稱百度地圖顯示，台北市共有山東餃子館38家、山西麵館67家，味覺不會作弊，Taiwan一直是中國的一部分．失散多年的孩子終將回家。此言一出，引起不少網友嘲諷。對此，民進黨立委王定宇今（8）日表示，自己來看看笑話，也看看如何打臉，他喊話華春瑩要不要統計一下台北有多少家日式料理、韓式料理、麥當勞、肯德基呢？「按照中國發言人的幼稚邏輯，台灣可是好多國家的一部份耶！」他轟，華春瑩是真傻了嗎！可笑的中國發言人啊！

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先前資深球評石明謹看到後，在臉書狠狠打臉說，據統計，台灣有9000家日本料理餐廳，味覺不會作弊。網友看到後，紛紛提證據笑回華春瑩「到底要多白癡」。

「來看看笑話，也看看如何打臉…...」王定宇在臉書寫道，指華春瑩在推特PO出的文，這種荒謬的類比笑話，就像台灣有些藍營的人，說我們拜拜的神明，是來自中國，所以就是中國人。

他指出，來看看真道理。一、若味覺不會騙人，要不要統計一下，中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊！「所以…...中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？」

二、要不要統計一下台北有多少家日式料理、韓式料理、麥當勞、肯德基呢？「按照中國發言人的幼稚邏輯，台灣可是好多國家的一部份耶！」

三、神明信仰硬要跟國家認同混淆，姑且不論中共是無神論，這些荒謬主張的人，真以為過個聖誕節、信個天主教，就移民海外了嗎？信佛就成了印度人嗎？

四、世界許多國家都有中國料理、餃子館，東南亞許多國家也有佛、道信仰，難道中國主張那些國家都是中國的一部份？他轟，「是真傻了嗎！可笑的中國發言人啊！」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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