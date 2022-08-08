華春瑩稱味覺不會騙人被酸爆　王定宇：中國有多少麥當勞

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「來看看笑話，也看看如何打臉…...」王定宇在臉書寫道，指華春瑩在推特PO出的文，這種荒謬的類比笑話，就像台灣有些藍營的人，說我們拜拜的神明，是來自中國，所以就是中國人。
他指出，來看看真道理。一、若味覺不會騙人，要不要統計一下，中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊！「所以…...中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？」
二、要不要統計一下台北有多少家日式料理、韓式料理、麥當勞、肯德基呢？「按照中國發言人的幼稚邏輯，台灣可是好多國家的一部份耶！」
三、神明信仰硬要跟國家認同混淆，姑且不論中共是無神論，這些荒謬主張的人，真以為過個聖誕節、信個天主教，就移民海外了嗎？信佛就成了印度人嗎？
四、世界許多國家都有中國料理、餃子館，東南亞許多國家也有佛、道信仰，難道中國主張那些國家都是中國的一部份？他轟，「是真傻了嗎！可笑的中國發言人啊！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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