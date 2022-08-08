陳時中團隊發600元找「走路工」？楊植斗按鈴告發賄選
國民黨台北市議員參選人楊植斗昨（7）日在臉書上揭發，有一名李小姐在台北科技大學的學生臉書社團內，貼出2小時600元的打工資訊，內容是替民進黨台北市長參選人陳時中的後援會造勢，疑為徵求「走路工」。而楊植斗本人今（8）日上午也前往台北地檢署按鈴告發陳時中與競選團隊涉嫌賄選。
楊植斗上午帶著告發書前往台北地檢署按鈴告發，並向地檢署提供了通訊軟體截圖與錄音檔，內容為該位李小姐確實有替陳時中的造勢活動，以臨時工「2小時600元」的價碼，徵求學生到場應援。楊植斗強調，活動費用是「現領」，工作內容是「拍手造勢」，「明明就確定有替陳時中造勢的活動，李小姐卻在網路改口說是『搬重物的誤餐費』？」楊植斗說，到底是陳時中團隊怕事件延燒，對李小姐下封口令，讓李小姐改口？還是他們已經招募了足夠的人選，足以影響選舉？
楊植斗強調，8月13日在大直典華的這場活動，被叫去當工讀生的同學，收了兩小時600塊，高於一般打工基本薪資的薪水，去到現場一定會有鼓噪「幫忙陳時中拉票」丶「這票一定要投給陳時中」等語，決定選民意向，也有直接表態的動作。楊植斗認為，這些學生還要在台下坐著，看陳時中競選影片來洗腦，這些誘惑會不會改變選民的投票意向？會不會影響學生？會不會洗腦？顯而易見。
楊植斗認為，這筆資金的流向也是追查重點，檢調應該去了解，這筆工讀資金究竟是陳時中的團隊所發放？還是陳時中拿給外圍所謂「丘達昌理事長」的組織去發放？還是丘達昌自發性的贊助，這中間有沒有賄選？一定要查清楚。