將戰新竹縣長？周江杰合體沈慧虹：借鏡、學習新竹市政
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（8）日舉辦「小虹盃—88fun輕鬆電玩同樂會」，特別邀請民進黨發言人周江杰同台，由於周江杰被視為代表民進黨參選新竹縣長的熱門人選，因此格外受到關注。周江杰在與沈慧虹接受聯訪時表示，自己是從新竹縣過來，有許多可以向新竹市學習、借鏡的機會，更要來看看兒童城市新竹市在過去幾年市府團隊領導下，有更好的生活環境。
沈慧虹表示，今天是一年一度的父親節，特別舉辦「小虹盃」，讓平時辛苦的父親們放鬆一下，沈慧虹說，父親節不一定只謝謝父親、母親節不一定只謝謝母親，只要是家庭一起平安快樂就好，因此，她在上個禮拜推動「幸福加倍計畫」，就是要送所有新竹市的家庭一個大禮物。
周江杰則說，新竹市未來將在沈慧虹的領導下，提出非常多協助年輕父母親的政策，竹市府會成為所有爸爸媽媽的神隊友。
周江杰表示，「我是從新竹縣過來，有許多可以向新竹市學習借鏡的機會，來看看兒童城市新竹市，近年如何有個更好的生活環境」。
另據了解，新竹縣長一戰，民進黨原先傾向與無黨籍的現任竹北市長何淦銘合作，惟何淦銘子弟兵郭漢章將參選竹北市長到底，恐將與民進黨人選打對台，也因此民進黨轉為推出自家人選參選新竹縣長。
知情人士透露，目前黨中央有極高機率徵召周江杰，不過記者今日致電周江杰，其手機關機，未證實相關訊息。