人物／曹興誠大砲性格、擁細膩心思　還是古董收藏鑑賞家

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曹興誠大砲性格、政治立場敢言 從親中變反共
日前曹興誠宣布要捐出高達30億元新台幣，做為反制中共的費用，引發熱議。說起曹興誠，個性強烈、直言不諱，有著大砲性格，其實早期曾在報上刊登廣告，提倡「兩岸和平共處法」而被視為親中派，但近年來反共立場鮮明，外界多認為這與他領軍聯電到中國投資和艦案失利有關，曹興誠曾說當時看遍中國高層做事嘴臉，因而「認清中國」。
而除了「認清中國」外，他違法投資和艦，遭檢方起訴，這個切身之痛，讓他多次站出來喊司法不公、政府干預司法，也因此請辭聯電董座，並決定徹底與中國劃清界線。2011年，他受新加坡政府邀請，入籍新加坡並放棄中華民國國籍，當時他坦言和艦案是關鍵，對台灣司法失望所致。
曹興誠曾公開批評九二共識，認為九二共識、一中各表是「邏輯不通」。反送中時，他抨擊香港特首林鄭月娥定調港人反抗為暴亂是「胡說八道」，批評中國背棄諾言、蠻橫不守信用。近年更鼓吹兩國論，認為台灣人應該支持蔡英文總統，認為保衛中華民國需要兩國論，還說中共才是分裂國土的元凶。
只是，曹興誠退休後「認真做自己」政治立場太過鮮明的他，最近被聯電撤銷其榮譽董事長的頭銜，曹興誠聽聞後似乎也很釋懷，他對外表示自己現在跟聯電沒有關係，中國大陸把他列為台獨分子，聯電要撤銷他榮譽董事長頭銜很合理，還說「如果我現在管聯電，也會這麼做」。
曹興誠、張忠謀有心結？瑜亮情節現成英雄惜英雄
曹興誠除了政治立場受外界關注外，在半導體界傳曹興誠與台積電創辦人張忠謀兩人有瑜亮情結，主要是38年前，當時還是聯電總經理的曹興誠向張忠謀請益轉型晶圓代工，一開始沒有獲得認同，但沒想到不久後張忠謀就從工研院出來創辦台積電，張忠謀成了晶圓代工之父，再加上兩人創辦的聯電與台積電，早年相互競逐成「晶圓雙雄」，才有王不見王的傳聞。
但2020年12月中，竹科40周年國際論壇上，張忠謀與曹興誠罕見同框、握手寒暄，被外界視為「破冰」，面對媒體詢問，張忠謀直說「很好」，曹興誠則表示兩人沒有刻意不講話，也沒有心結，就是互祝身體健康。而今（2022）年3月，曹興誠接受媒體採訪時也說兩人只是因為工作的關係，各自立場不同，甚至還誇讚張忠謀是個很了不起的人，一輩子只做一件事，說自己不如張忠謀，非常欽佩張，於是外界認為的瑜亮情節，至此已成英雄惜英雄。
曹興誠收藏猶如小故宮 不當收藏家、只當鑑賞家
別看曹興誠大砲性格、直言敢諫，私底下的他可是對藝術品相當細膩的亞洲重量級古董收藏家，不僅曾被喻為是兩岸三地瓷王，在收藏界也是風雲人物，更被選入全球百大收藏家。「樂從堂」是他的的私人館藏，被外界譽為是小故宮，之前他的北宋汝窯，以新台幣11.5億元高價拍出，刷新世界紀錄，不久也以8.3億元割愛了「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」。
另外，「清乾隆料胎黃地畫琺瑯鳳舞牡丹包袱瓶」全球僅一件，2019年登上蘇富比拍賣，拍賣價上看8億元，一度也引起話題。另外，他也曾在香港佳士得春拍會上捐出「清乾隆御製料胎畫琺瑯西洋母子圖筆筒」來做為汶川地震賑災之用，引為國際美談。
在一次演講中，曹興誠以收藏家的身分向學生演講，當時他就表示自己不當收藏家，要當鑑賞家，因為古今中外美的東西太多了，形容買賣收藏品就像是談戀愛，過程總是最美的，還說買回來擺在保險箱太可惜，自己收藏到後來才領悟，「收藏只是手段，鑑賞才是真正目的」。