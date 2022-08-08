自殺連年高居兒少死因前3名　家扶籲兒少心理健康CDC

我是廣告 請繼續往下閱讀
家扶基金會表示，剛進入青春期的國中生有獨特需要面對的困擾，他們在環境期待與壓力下，煩悶的情緒苦無出口，有時會透過強烈地行為，或壓抑逃避的方式表達，再加上目前新冠疫情的流行，造成日常生活重大改變與隔離孤立，對兒少心理健康也有負面影響，種種因素恐加劇心理健康不佳和自殺風險。
家扶基金會指出，世界衛生組織提醒疫情流行對兒少心理健康影響最深，也是從疫情復甦過程最應關注的議題。兒少應透過學習和認識心理精神疾病，辨識自己精神情緒狀態和求助，政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據的分析，並進一步擬定預防措施與處遇服務計畫。
家扶基金會表示，台灣現行有《校園學生自傷三級預防工作計畫》，進行高關懷學生識別，但兒少身心變化迅速，不該是心理有狀況才要關注，因此提出「兒少心理健康 CDC」，讓大眾一同成為孩子的心靈捕手：
1. Check-up 心理檢查：政府實施兒少定期心理健檢，及早掌握身心問題並處遇介入。
2. Discuss 交流求助：兒少主動與信任者或大人討論心事困境，並勇敢向資源管道求助。
3. Care 關懷陪伴：家長關懷與陪伴孩子度過青春期，從關係中獲得支持與身心安全感。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995