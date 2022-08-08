台鐵中秋喊加122班次　工會不加班措施維持

台鐵今（8）天表示，因應中秋連假，將在8日至12日共5天加開122班次列車，另外停售親子車廂車票，改以一般車廂售票。不過由於與台鐵企業工會協商子法未果，工會已經宣布中秋連假不加班，究竟當天會發出多少班車？至今仍未知。
因應中秋連續假期疏運旅客需要，台鐵表示，自9月8日至9月12日計5天，全線加開各級列車總計122班次。其中包含東部地區實名制列車4班及9月9日至11日樹林－花蓮EMU900型區間快車6班、七堵－高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客，9月8日至9月12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵說明，中秋連續假期車票自11日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。另東線實名制列車班次，於12日0時起開放8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。為配合新冠肺炎防疫需要，旅客進入車站及乘車時，請配合台鐵局站、車防疫公告。
然而，台鐵企業工會因不滿子法協商過程，在第五次協商會議後，宣布中秋節、國慶不加班，如期進行，當日會有多少班次發車？至今未知。