中元普渡量販電商「拜拜箱」正夯！代送鎮瀾宮、白沙屯媽

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統一企業集團電商平台「鮮拾」，推出宅家普渡線上拜服務結合公益行動，主打協助消費者將訂購的「天后x鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，直送台中大甲鎮瀾宮進行中元普渡法會，完成除罪、植福、轉好運的祈福儀式。供品還附贈鎮瀾宮日月扇皮製御守一只，有開路、除穢、擋煞、保平安之功用，內涵八卦符令，過爐加持後將寄還給消費者。並協助於法會結束後，將普渡供品捐贈廟方合作的社福機構與弱勢團體，並由廟方開立感謝狀予捐贈民眾；「鮮拾」更將為每一筆訂單再加碼，捐贈一份營養補充物資予「食物銀行」，擴大民眾的愛與正能量。
蝦皮購物自7月以來，觀察到零食、泡麵等普渡相關祭品的需求量，相較於平日約有3成的漲幅，其中「拜拜箱」、「線上代拜」等關鍵字的搜尋次數，更顯著提升3倍。今年攜手全台五大知名宮廟—旗山天后宮、大甲鎮瀾宮線上商城、慈德慈惠堂、新竹市普天宮、大溪迎富送窮廟，獻上方便消費者的「線上代拜」及「宮廟拜拜箱」兩大服務，一鍵下單、千元價格就幫民眾輕鬆搞定普渡大小事；鎮瀾宮還有聚寶閣「求正姻緣貴人靈符」滿額贈。
momo購物網7月至今，光是中元食品業績年增突破三成。集結超過50多款便利又澎派的「中元拜拜箱」，最低99元起開賣，其中具有「媽祖宮聯名保庇」、「贈過爐平安符」、「帶來好運寓意」等附加價值的選擇最受歡迎，包括與白沙屯媽祖聯名的「盛香珍珍勇福氣箱」，獨家再送媽祖聯名口罩繩，上架一週即狂賣破500箱；另款「好媽媽 保庇拜拜箱」，備齊鮪魚、鯖魚、燒鰻共18入罐頭，搭配限量送出過爐平安符，上架3天也繳出狂銷百組佳績。迎合台灣都市傳說的「綠色乖乖好運連年箱」則受不少企業喜愛。
台灣樂天市場則主打獨家販售由知名零嘴「盛香珍」打造的「白沙屯媽祖X珍勇(有)福氣箱」，裝入濃厚雙味巧克酥、DR.Q百香果蒟蒻等5種經典零食，並加贈白沙屯媽祖獨家聯名款「珍勇口罩繩」，還享免運特價。