COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中元普渡量販電商「拜拜箱」正夯！代送鎮瀾宮、白沙屯媽

▲中元普渡拜拜祈福形式日趨多元，民眾熱愛上網團購「拜拜箱」，一咖就把泡麵、飲料、餅乾通通「傳便便」，因應防疫減少群聚，各大業者更開發代送宮廟贊普的便民服務，大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、白沙屯媽都在合作之列，實在太方便。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）
▲中元普渡拜拜祈福形式日趨多元，民眾熱愛上網團購「拜拜箱」，一咖就把泡麵、飲料、餅乾通通「傳便便」，因應防疫減少群聚，各大業者更開發代送宮廟贊普的便民服務，大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、白沙屯媽都在合作之列，實在太方便。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-08 18:01:23

中元普渡拜拜形式日趨多元，不少民眾熱愛上網團購「拜拜箱」，一咖就把泡麵、飲料、餅乾通通「傳便便」，因應防疫減少群聚，現在各大業者更開發代送宮廟贊普的便民服務，從北到南各大知名宮廟，舉凡大甲鎮瀾宮、鹿港天后宮、白沙屯媽等都在合作之列。拜完的平安箱甚至也能幫忙轉贈弱勢團體或宅配回家，實在太方便。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛買獨家推出「白沙屯媽宮廟贊普祈福箱」，滿滿放入油品、白米、麵條、調味料、罐頭、國民零食義美小蛋捲和蘋果西打等好料，搭配獨家過爐加持的白沙屯媽平安祈福卡；而「鹿港天后宮慶讚中元植福箱」除了呼應防疫時代放入口罩，還放有⿅港天后宮淨⾝梳洗包。兩款皆無限量販售，將由愛買專車直送到法會現場，爾後可自由選擇宅配送到家、或捐贈供品做公益。

▲愛買中元節集結白沙屯媽與鹿港天后宮臺灣兩大宮廟， 代送贊普法會。（圖／愛買提供）
▲愛買中元節集結白沙屯媽與鹿港天后宮臺灣兩大宮廟， 代送贊普法會。（圖／愛買提供）

▲拜拜箱不只把普渡商品全備好，搭配平安符和御守，更受消費者青睞。圖為鮮拾「天后x鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，附贈的鎮瀾宮日月扇皮製御守。（圖／翻攝自鮮拾官網）
▲拜拜箱不只把普渡商品全備好，搭配平安符和御守，更受消費者青睞。圖為鮮拾「天后x鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，附贈的鎮瀾宮日月扇皮製御守。（圖／翻攝自鮮拾官網）
統一企業集團電商平台「鮮拾」，推出宅家普渡線上拜服務結合公益行動，主打協助消費者將訂購的「天后x鎮瀾宮慶贊中元澎派組」，直送台中大甲鎮瀾宮進行中元普渡法會，完成除罪、植福、轉好運的祈福儀式。供品還附贈鎮瀾宮日月扇皮製御守一只，有開路、除穢、擋煞、保平安之功用，內涵八卦符令，過爐加持後將寄還給消費者。並協助於法會結束後，將普渡供品捐贈廟方合作的社福機構與弱勢團體，並由廟方開立感謝狀予捐贈民眾；「鮮拾」更將為每一筆訂單再加碼，捐贈一份營養補充物資予「食物銀行」，擴大民眾的愛與正能量。

蝦皮購物自7月以來，觀察到零食、泡麵等普渡相關祭品的需求量，相較於平日約有3成的漲幅，其中「拜拜箱」、「線上代拜」等關鍵字的搜尋次數，更顯著提升3倍。今年攜手全台五大知名宮廟—旗山天后宮、大甲鎮瀾宮線上商城、慈德慈惠堂、新竹市普天宮、大溪迎富送窮廟，獻上方便消費者的「線上代拜」及「宮廟拜拜箱」兩大服務，一鍵下單、千元價格就幫民眾輕鬆搞定普渡大小事；鎮瀾宮還有聚寶閣「求正姻緣貴人靈符」滿額贈。

▲「蝦皮中元壯膽節」線上代拜、宮廟拜拜箱強勢回歸，推出萬件普渡必備品優惠。（圖／蝦皮購物提供）
▲「蝦皮中元壯膽節」線上代拜、宮廟拜拜箱強勢回歸，推出萬件普渡必備品優惠。（圖／蝦皮購物提供）
▲蝦皮X鎮瀾宮慶贊中元澎湃組，滿額贈還送聚寶閣「求正姻緣貴人靈符」。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）
▲蝦皮X鎮瀾宮慶贊中元澎湃組，滿額贈還送聚寶閣「求正姻緣貴人靈符」。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）
momo購物網7月至今，光是中元食品業績年增突破三成。集結超過50多款便利又澎派的「中元拜拜箱」，最低99元起開賣，其中具有「媽祖宮聯名保庇」、「贈過爐平安符」、「帶來好運寓意」等附加價值的選擇最受歡迎，包括與白沙屯媽祖聯名的「盛香珍珍勇福氣箱」，獨家再送媽祖聯名口罩繩，上架一週即狂賣破500箱；另款「好媽媽 保庇拜拜箱」，備齊鮪魚、鯖魚、燒鰻共18入罐頭，搭配限量送出過爐平安符，上架3天也繳出狂銷百組佳績。迎合台灣都市傳說的「綠色乖乖好運連年箱」則受不少企業喜愛。

台灣樂天市場則主打獨家販售由知名零嘴「盛香珍」打造的「白沙屯媽祖X珍勇(有)福氣箱」，裝入濃厚雙味巧克酥、DR.Q百香果蒟蒻等5種經典零食，並加贈白沙屯媽祖獨家聯名款「珍勇口罩繩」，還享免運特價。

▲momo購物網「美食備中元」活動，推出超過50款拜拜箱。（圖／momo購物網提供）
▲momo購物網「美食備中元」活動，推出超過50款拜拜箱。（圖／momo購物網提供）
▲獨家「白沙屯媽祖X珍勇(有)福氣箱」。（圖／台灣樂天市場提供）
▲獨家「白沙屯媽祖X珍勇(有)福氣箱」。（圖／台灣樂天市場提供）

德州美墨「炸全雞」開賣！每天20份SIZE超大：拿供品盤裝

「農遊券3.0」30萬份抽200元！7大QA懶人包：領用一次懂

NOW民調／中元普渡供品大集結！拜什麼最方便、最虔誠？

鬼月拜拜別選錯！普渡「水果祭品」4禁忌：恐讓運勢下滑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀