父親節2千家餐廳救援！Uber Eats會員輸入「4字」打85折
父親節還不知道帶老爸去哪裡吃大餐嗎？上外送平台找找好康，搶到優惠也贏得老爸的心！為了提升訂閱會員數，Uber Eats今(8)日父親節宣布，於即日起至8/16推出「會員獨享很會優」活動，與Uber Eats獨家合作連鎖餐飲集團、手搖飲、早午餐、在地餐廳等近2千家餐廳合作可享85折會員獨享優惠，最多折抵60元。
根據Uber Eats統計，去年下半年「優饗方案」會員每月平均省下450元外送費，如果以單趟約30元來計算，平均會員1個月會訂餐15次，2天訂購一次。Uber Eats為提高會員福利，即日起～8/16推出「會員獨享很會優」活動，集結超過2000間以上的餐廳、手搖飲、早午餐等店家加入優惠，優饗及雙享方案會員輸入【盡享八五】，於活動指定餐廳點餐滿299元，即享2次85優惠折抵，單筆折抵最高60元。
參與活動的餐廳包含王品集團首間外帶烤鴨專賣店「來滋烤鴨」於 Uber Eats 全新上線，同樣為王品集團旗下的12MINI、石二鍋、享鴨、陶板屋、夏慕尼、西堤等23家餐飲品牌，以及熱門的韓式炸雞之一「起家雞」皆由 Uber Eats獨家提供美食外送且可享滿額折扣。
此外，部分餐廳加碼送，像是陶板屋單筆消費滿699元贈黃金海老捲餅。QBurger比利時金磚薯塊配大杯紅茶、QQ球配大杯紅茶可享買一送一優惠，數量有限送完為止。瑞典美食聞名的「IKEA餐廳」，肉丸、薄脆雞翅、蔬食乳酪千層麵、鄉村烤半雞、鮭魚菲力等都是超人氣餐點，活動期間，單筆消費滿350元免費送一份經典薯泥。