《全明星4》紅藍黃分隊出爐　翁滋蔓親吐「墊底心聲」

節目《全明星運動會》昨（7）日晚在經歷最新測試項目足球守門及躲避球後，紅藍黃三隊，全新選秀分隊正式登場，其中翁滋蔓與曾昱嘉成績雖墊底，但2人運動熱忱不減，翁滋蔓說：「我個性很努力，可以練到最後一個，慢慢練起來！」學長曹佑寧、無尊也在最緊張的一刻，前往探班，郭泓志趁機虧無尊說：「錢姐（錢薇娟）一直提到你，除了運動精神以外！」





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▲《全明星運動會》第四季成員。（圖／三立提供）

▲翁滋蔓儘管墊底仍不氣餒。（圖／記者侯家瑜攝）

▲藍隊全員。（圖／三立提供）

▲紅隊全員。（圖／三立提供）