《全明星4》紅藍黃分隊出爐　翁滋蔓親吐「墊底心聲」

節目《全明星運動會》昨（7）日晚在經歷最新測試項目足球守門及躲避球後，紅藍黃三隊，全新選秀分隊正式登場，其中翁滋蔓與曾昱嘉成績雖墊底，但2人運動熱忱不減，翁滋蔓說：「我個性很努力，可以練到最後一個，慢慢練起來！」學長曹佑寧、無尊也在最緊張的一刻，前往探班，郭泓志趁機虧無尊說：「錢姐（錢薇娟）一直提到你，除了運動精神以外！」
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曹佑寧除探班之外，還擔任江宏傑選秀過程的軍師，在過程中錢薇娟最糾結，她表示藍隊壓力最大，因為唯一選擇就是冠軍。而昨晚最開心的選手應該是Zing，在第一輪指名制中，他是郭泓志的首選，而他之前曾說最想在黃隊發揮，在被選上後，霸氣地說：「一起建立黃色王朝吧！」
而曹佑寧的學弟夏浦洋，備受江宏傑青睞，他認為沒選錯人，因為夏浦洋在陸上及水上表現都好，另一熱門選手黃宏軒則加入藍隊。而在第二輪選秀中表現不錯的張家陞是紅、藍2領隊都要搶的選手，最後加入紅隊，他雖受傷，卻誓言要幫江宏傑，把以前沒得過的全拿過來。男選手在經過五輪的選秀後，梅賢志進入紅隊，江宏傑特別感謝他前幾季很用心的幫紅隊做訓練。而女子選秀最受矚目當然是女狀元賴ki，最後加入藍隊，而第二熱門的則是個頭嬌小的陳妤，紅、藍領隊為她搶翻天，最後還是被錢薇娟搶得頭籌。
《全明星運動會》第四季分隊結果：
藍隊領隊錢薇娟（隊經理畇二）
隊員：吳珝陽、黃宏軒、林家佑、許得瑋、子賢、林輝瑝、謝予容、翁滋蔓、陳妤、賴ki
紅隊領隊江宏傑（隊經理斐棋）
隊員：張家陞、曾昱嘉、于成炘、夏浦洋、劉漢之、梅賢治、陳怡叡、葉慈毓、文雨非、陳伊
黃隊領隊郭泓志（隊經理林襄）
隊員：各務孝太、Zing、徐瑋澤、林志宇、彭尊、曾奕翔、鄭靚歆、壯壯、劉心語、林玉書