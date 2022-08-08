裴洛西訪台劍拔弩張 新加坡前外長：美中已做交戰準備
美國眾議院議長裴洛西2日訪問台灣，引起中國強烈反彈。新加坡前外交部長楊榮文指出，裴洛西訪台是美中之間「精心策劃的緊張關係」，更稱在當裴洛西飛入台灣地區時，「美國印太司令部已經做好戰鬥準備，中國也是。」
根據新加坡媒體《The Edge》報導，楊榮文在3日出席活動時指出裴洛西訪台是一種挑釁，美國總統拜登表明訪台不是個好主意，美國國防部也不贊同，但若眾議院議長想要外訪，政府就必須給予支援。美國對此有所算計並處理得相當謹慎，避免落人口實。因此裴洛西在展開亞洲行之前，沒將台灣列入訪問名單當中，而是有意在最後一刻才確認會訪台。楊榮文表示「毫無疑問，當晚她（裴洛西）飛入台灣地區的時候，美國印太平洋司令部已做好戰鬥準備，中國也是。但是，任何一方都不願真的開打，於是各自控制了下來。」
楊榮文指出，裴洛西訪台之舉為各方定下一個新方向，以及開啟一個新篇章。華府及北京都「精心策畫」這場緊張關係，不斷蒐集情報，思考下一步棋該怎麼下。如果現在情況升級，對中國不是好事，反而較有利於美國，因為1年、10年之後，中國會變得更強大。
楊榮文認為，中國肯定密切觀察著，在俄烏戰爭中，美國和其盟友如何應對，以及如何去制裁俄羅斯，「中國知道，如果發生戰爭，他們必須面對相同甚至更強烈的對抗及制裁。」
他更預測，美中現在展開了漫長的競賽，未來將會在「冷戰」和「冷和平」之間搖擺，經濟競爭升溫，雖然也無法避免在科技領域上脫鉤，但不太可能出現當年美國和蘇聯那樣的全面脫鉤，因此「在現階段，投資還是安全的」。