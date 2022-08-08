質疑大內宣過頭吹泡泡　藍營拿泡泡機質詢陳其邁

此次會期質詢首日，高雄市議會國民黨團質疑高雄市政府「大內宣」過頭，消費台積電、社宅沒蓋好就大肆宣傳，議員們拿著泡泡機祝市長陳其邁「父親節快樂」，並酸陳其邁是泡泡市長，對於國民黨在議事廳大吹泡泡，民進黨團總召鄭光峰議員則說，國民黨團空口說白話，呼籲不要站在民意的對立面。
國民黨團認為，陳其邁團隊有許多政策，在推動過程中就拼命宣傳、行銷，但離實際成果還非常遠，根本就是愛吹泡泡的團隊、泡泡市長，要陳其邁「邁擱吹泡泡」，所以在黨團質詢時拿著「54088父親節快樂」的看板送給陳其邁，並持著多把泡泡機，在現場吹起泡泡，議場內頓時飄起飛舞的泡泡。
國民黨團在質詢後也隨即舉行記者會，總召童燕珍表示，部分民進黨的議員及參選人只會護航市府，希望這些議員或參選人，應該站在監督市政的立場，不要只會護航，國民黨監督或批評市政就說是看衰、打擊市府，忘記自己立場。
對國民黨的種種批評，民進黨團幹事長黃文益指出，這些都會像回力鏢打到前市長韓國瑜，包括他任內運動中心沒有進度等，副總召邱俊憲則譴責國民黨，不要用高雄市的發生災害，作為政治的提款機，陳致中則批評國民黨是「見笑轉生氣」，包括韓任內大林蒲、社宅、運動中心、輕軌等零進度，落跑市長不願備詢以及連幾點上班幾點下班等都要解釋的「三見笑」。