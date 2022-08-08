類按摩？貓睡覺遭「左右打臉」 奴笑翻：牠真的後知後覺
阿喵你怎麼沒有感覺？家中同時有養貓咪與狗狗的飼主，可能都有這樣的經歷，就是多數的貓皇在家中地位都位居上風，憨厚的狗狗總是被欺負的那一個，不過國外這隻貓咪不太一樣，牠不只被狗狗「另類欺負」，還遭到「左右打臉」，網友看了都笑說：「這不是按摩欸！」
國外一名飼主Sam Angermann家裡養了好幾隻毛小孩，經常在IG上分享牠們的生活日常，而這天她分享了一段影片，只見一隻虎斑貓「Martin馬汀」躺在沙發上打盹、準備好好休息一下，沒想到卻遭人「左右打臉」，原來馬汀被兩隻狗狗包圍，正巧牠們都將尾巴對著牠，兩隻狗狗一開心就瘋狂地搖尾巴，而被夾在中間的馬汀就這樣被一黃一黑的尾巴不停地甩打，逗趣的是，牠看起來似乎不太在意自己被瘋狂打臉！
飼主事後補充，馬汀真的就在待那裡被打了好幾秒，後來感覺不太對勁才起身離開，對於牠的後知後覺飼主覺得相當很搞笑，因此將影片分享在網路上，而網友們看了之後都紛紛笑說：「牠是被打暈了嗎？」、「這是最新的催眠方法吧！」、「打著打著，就睡著了？！」、「是有多大的仇？」、「通常反覆拍打後，臉都很彈」、「享受類按摩」、「夾縫中求生存」、「睡覺的至高境界」，現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）