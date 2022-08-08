盧秀燕傷後赴警局　綠營批搞公關宣傳

台中市長盧秀燕今 (8) 日出院後的第一個行程，特別出席台中市政府警察局特別召開「安居專案」記者會，台中市議會民進黨總召江肇國、幹事長周永鴻痛批，市警局主動提供一系列「拍馬屁」建議的新聞標題給媒體，配合盧秀燕第一場活動作秀，把治安工作變成市長個人秀，這樣治安怎麼可能會改善？

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根據民進黨議員提供資訊指出，台中市警察局主動建議媒體標題使用，「波麗士爸爸快樂 盧秀燕傷後復出拼治安」、「有案必破！盧秀燕坐輪椅慰勉中警護治安」、「傷後首亮相！盧秀燕坐輪椅赴警局拼治安」、「開刀後首個行程！盧秀燕赴警局主持破案記者會」等標題，拍馬屁行為令人傻眼。

幹事長周永鴻表示，盧秀燕市長長期只會搞包裝與公關，企圖掩蓋台中治安敗壞的現狀，這種作為已經被市民看破手腳，市民需要的是改善治安的方法以及社會安全網的規劃，尤其該由盧市長主持的治安會報，三年來 21 次只出席一半，幾乎完全不重視台中治安，卻在多起槍擊案後才開始大肆進行媒體宣傳，試圖為市府團隊荒腔走板的施政擦脂抹粉，我想市民都看在眼裡，台中需要一個做實事的市長，而不是只會做公關的市長。

周永鴻接著說，更遑論蔡蒼柏局長先前多次失言，包含在「肅槍專案」的勤教中把民代及媒體的監督說成是「見縫插針、刻意炒作」以及在市議會備詢時說「目前處境自求多福」，盧市長今日記者會稱蔡蒼柏是她倚重的局長，但對於是否支持蔡蒼柏局長的發言，自求多福說是否等同放任台中治安敗壞，諸多爭議盧市長從未公開向市民朋友說明清楚，究竟對局長頻頻失言的態度為何？

總召江肇國指出，盧市府一再提出冷冰冰的數字，號稱台中治安各項評比都是名列第一，但卻與民眾實際感受相差甚遠，這幾年來，治安狀況每況愈下，不僅街頭喋血案件越來越多，市民出門騎車得擔心會遭到攻擊、就連吃早餐都會遇到槍擊、不到半年的時間發生三起槍擊案，這些都讓市民們的生活感到提心吊膽。