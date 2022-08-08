助壯大產業優勢　化合物半導體南部發展基地揭牌

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黃偉哲於致詞時表示，化合物半導體對於台灣保持半導體優勢上，有迫切的必要性，並宣布將向中央爭取報編中的沙崙綠能產業園區，設為未來全台首座「化合物半導體與應用產業專區」，期盼吸引國內外業者落地投資，壯大台灣半導體領先優勢。
吳誠文指出，台南是台灣汽車零組件生產製造的重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等，可能逐步取代傳統的汽車引擎、油箱或變速箱，許多南部廠商將面臨嚴峻挑戰。
他提到，工研院依循政府大南方計畫核心理念，在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓台灣具有競爭優勢的半導體產業，向新興的化合物半導體領域延伸發展，以接軌即將到來的電動車黃金世代。
工業局主任秘書周崇斌說明，經濟部依據行政院「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體的項目中，增列了化合物半導體的技術研發與產業發展目標，計畫於今年啟動後，將可以提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度。
因應5G、大數據、AI人工智慧與物聯網科技在生活中快速發展，工研院表示，已持續在半導體前瞻研發領域，推動各式創新應用發展，並擘劃2030技術策略與藍圖，在智慧化致能技術領域攜手產業，共同推動產業升級、跨域合作與產業創新應用。