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助壯大產業優勢　化合物半導體南部發展基地揭牌

▲工研院今（8）日攜手台南市政府舉辦「產業匯聚向南行—化合物半導體應用產業商機論壇」，並啟用化合物半導體南部發展基地。（圖／工研院提供）
▲工研院今（8）日攜手台南市政府舉辦「產業匯聚向南行—化合物半導體應用產業商機論壇」，並啟用化合物半導體南部發展基地。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-08 15:33:15

設置於台南市沙崙綠能科技示範場域內的「化合物半導體南部發展基地」今（8）日揭牌，工業技術研究院攜手台南市政府舉辦化合物半導體應用產業商機論壇，期盼吸引國內外業者落地投資，壯大台灣半導體領先優勢。

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工研院攜手台南市政府舉辦「產業匯聚向南行—化合物半導體應用產業商機論壇」，邀請產官研代表聚焦討論化合物半導體的產業趨勢，並由經濟部工業局局長呂正華、台南市長黃偉哲、工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文等人一同為「化合物半導體南部發展基地」揭牌。

黃偉哲於致詞時表示，化合物半導體對於台灣保持半導體優勢上，有迫切的必要性，並宣布將向中央爭取報編中的沙崙綠能產業園區，設為未來全台首座「化合物半導體與應用產業專區」，期盼吸引國內外業者落地投資，壯大台灣半導體領先優勢。

吳誠文指出，台南是台灣汽車零組件生產製造的重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等，可能逐步取代傳統的汽車引擎、油箱或變速箱，許多南部廠商將面臨嚴峻挑戰。

他提到，工研院依循政府大南方計畫核心理念，在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓台灣具有競爭優勢的半導體產業，向新興的化合物半導體領域延伸發展，以接軌即將到來的電動車黃金世代。

工業局主任秘書周崇斌說明，經濟部依據行政院「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體的項目中，增列了化合物半導體的技術研發與產業發展目標，計畫於今年啟動後，將可以提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度。

因應5G、大數據、AI人工智慧與物聯網科技在生活中快速發展，工研院表示，已持續在半導體前瞻研發領域，推動各式創新應用發展，並擘劃2030技術策略與藍圖，在智慧化致能技術領域攜手產業，共同推動產業升級、跨域合作與產業創新應用。

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