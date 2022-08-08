小S爆喝醉失態「拿冰塊丟朋友」 許雅鈞看到卻不制止
小S在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》與S媽真實對談，毫不避諱提及自己的糗事，在最新一集中，她透露自己喜歡喝2杯，坦言小時候痛恨爸爸酒後失態，三姊妹還約好長大絕對不喝酒，沒想到長大後跟姊妹淘一喝香檳就愛上了，與老公Mike（許雅鈞）共同嗜好就是品好酒，小S記得有次老公帶她去日本，友人帶他們去一家優雅酒吧，但小S喝多了點，開始拿冰塊丟朋友，丟到酒保看不下去，小聲請她不要這樣，S媽緊張地問：「Mike怎麼不制止妳？」小S笑說因為老公也喝茫了！
小S表示以前酒後常打電話找明星聊天，有次還打給哈林（庾澄慶）說：「哈林哥！我要開演唱會了，有沒有需要注意的事情？」哈林立刻熱心分享，2人講了足足30分鐘，小S卻在酒醒後完全忘光，過2天又喝醉打電話騷擾，而哈林就無奈地說：「小姐，你已經問過我了！」但小S也鄭重澄清，自己已經戒了這個酒後亂「電」的惡習。
小S發現自己喝茫後經常跌倒，有時鼻青、有時臉腫，常讓外界誤會老公打她，有次大S看到她臉上的傷就說：「摔成這樣，妳說沒被家暴，人家會相信嗎？」甚至S媽看到都問：「妳老公打妳啊！」覺得相當丟臉。