林青霞「裙子撩到快見腿根」 網友一看心驚：沒穿內褲？
傳奇女星林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出影壇，僅偶爾出席公開活動，2019年曾來台為舊作《滾滾紅塵》數位修復版宣傳，近日網路上瘋傳林青霞年輕時在海邊拍的辣照，由於尺度不小，看過的網友驚呼說：「露太多，但是我原諒她！」
臉書社團「復刻舊時光」分享一張林青霞早年的照片，背景在某處海灘，只見林青霞留著微捲及胸長髮，穿一件粉色長洋裝，豪邁地把長裙抓起，撩到腰際，她插著腰，左腿往外延伸，白皙纖腿一覽無遺，大腿根部若隱若現，臉上掛著燦爛笑容。
原PO寫下：「年輕時的林青霞就是美，一舉手一投足都充滿了性感，都是焦點，話說回來，這張照片還滿大膽的！」網友大讚：「天然無修圖的年代，美女都是最真實的」、「真的好美，我欣賞了好久」、「介於仙界跟童話世界的美人」，還有不少人看成舒淇或張柏芝。
另有不少網友議論該張照片的尺度，「漂亮沒錯，但該邊露的有點多」、「嗯...看得出來她很得意她的腿」、「看起來好像沒穿小內褲」、「感覺應該是穿丁字褲」、「怎麼不覺得她這樣子好看呢」、「看了兩次她古早時候的照片，感覺她實際上應該比螢光幕前還要開放許多」、「我放大看了10分鐘」！（編輯：楊穎軒）