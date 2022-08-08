「解凍格陵蘭」遠征隊紀錄氣候變遷　驚5千雪橇犬安樂死

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今年是氣候變遷加速的一年，「解凍格陵蘭」本次紀錄親眼見證：包含Kangerlussuaq（康克魯斯瓦格）的羅素冰川崩落畫面、北極圈竟達29度高溫當地人穿著短袖、永不凍港卻結冰等獨家畫面，團隊內心交戰的是親眼見證位於北極圈的格陵蘭現況，這是首當其衝的城市，也是未來每個城市要面對的，調適與解決方案是全人類的課題，沒有一個人可以置身事外。
團長歐萊德創辦人葛望平提到，「或許你覺得北極距離遙遠，大自然的巨變與我們無關，但在北極站超過百年歷史的科研中心，在此奉獻超過30年的中心主任Dr. Morten告訴我們，格陵蘭融冰對世界氣候的影響，已超乎你我想像。」要以科學數據來證明極端氣候的危機。
另外，葛望平也分享，因為氣候變遷，如今格陵蘭周邊當地居民，只要一開窗看到的不是冰山，而是浮冰。還有，因冰封期縮短以及現代化交通工具增加，原本北極圈有8000隻工作犬，如今需求只剩3000隻，其他5000隻因為在惡劣的環境下無法獨自生存，因此只能協助安樂死。「雪橇犬成氣候難民，或許下一個就是我們」。
長達23日的極地旅程看似尾聲，本次格陵蘭團發起人葛望平董事長卻直言：「旅程結束，同時也是另一個旅程的開始。」團隊即將在北極格陵蘭目睹氣候變遷現況，於11月的聯合國COP 27全球氣候峰會製成紀錄片放映，屆時將呼籲全球一同關注氣候變遷，並做出實際行動。