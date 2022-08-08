吳姍儒買車孝敬爸卻無下文 吳宗憲讚「特斯拉很安全」
今（8）日迎來父親節，加上15日又是吳姍儒（Sandy）的生日，節目《小明大跟班》今天開錄影前，就特地舉行慶生會，邀請郭靜、曾沛慈擔任嘉賓，與主持人吳姍儒和吳宗憲一起吃蛋糕慶生。上月藝人林志穎駕駛特斯拉，不幸發生自撞車禍，而吳姍儒也曾要送特斯拉給吳宗憲當禮物，不過吳宗憲今天卻說目前還沒收到，也大讚特斯拉是好車中的好車。
吳姍儒代言邀約不斷，今天也透露近期將有新節目，吳宗憲去年曾表示女兒要買特斯拉孝敬自己，不過已經訂2年了，卻來還沒收到，因為還沒有做出來。由於林志穎才剛出車禍，被問到是否會擔心安全性，吳宗憲秒答完全不會，「特斯拉還是電動車裡的第一，它真的很安全，只是每種東西都會有它的bug（漏洞）。」大讚特斯拉是好車中的好車，還撇清自己並沒有幫它代言。
談到父親節，吳宗憲感慨今年是第一次父親不在身邊，吳姍儒則安慰：「但今年是你當阿公的第一個父親節。」也形容這次送的父親節禮物，「我特地配合他的生活習慣，買了一些生活的家飾用品，金光閃閃的，擺在哪裡都看起來很可愛。」吳宗憲也開心地說：「大約有23、24K，它對我來說意義重大，女兒知道那個東西可以每天陪伴我。」另外，吳宗憲也感性聊起剛過世的父親，一旁的吳姍儒忍不住落淚，坦言平常比較理智，只是隔了一段時間，情緒突然湧上心頭，吳宗憲則鼓勵她可以適時地釋放。