遭捲台海危機！日本模擬「台灣有事」下　對中國襲擊策略

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日本智庫「日本戰略研究論壇」於6日舉行兵棋推演，模擬台海戰事爆發時日方應對，現任國會議員、前防衛相和前自衛隊幹部皆出席。這場推演持續進行至7日，其中商討「日本如何應對共軍同時入侵台灣和釣魚台」、「如何撤離在台日人及處理台灣難民」以及「如何對付中國的核威脅」。
模擬的具體內容是中國趁著載有大量海上民兵的漁船與日本海上保安廳的巡邏船發生衝突之際，趁亂讓漁民登上釣魚台，同時也以台灣軍方擊落中國無人機為由，對台發射飛彈，造成「雙線緊急」的情況。
在模擬的過程當中，還假設了日美首腦會談及記者會回應，同時確認自衛派遣所需相關程序。日本政府基於2015年通過的安全保障法制，判定「台灣有事」已對日本構成「存亡危機事態」，而釣魚台則是日本遭受攻擊的「武力攻擊事態」，因此日本政府可以下令出動自衛隊、行使自衛權。
在推演當中飾演日本首相的議員小野寺五典在演習之後向媒體指出，目前的難處在於政府很難認清狀況，以這次推演內容為例，分辨假冒的漁民會花費許多時間，因此自衛隊應在「台灣有事」前靈活部署，並做好相關準備。小野寺五典表示，這次中國軍演有5枚共軍飛彈墜入日本經濟海域，使這次的推演氣氛更緊張寫實。明確顯示出「臺灣有事」恐導致「日本有事」。