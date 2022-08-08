就任兩年13個「六都第一」　陳其邁：人民在那服務就在那

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高市議會第三屆第八次定期大會今天進行市長施政報告與質詢，陳其邁報告前先感謝議會不分黨派、支持市府推動市政建設，陳其邁也特別提及2022臺灣文博會首度移師高雄舉辦，會場採雙主場形式，睽違10年的2022台灣設計展也重返高雄，於8月4日-10月30日辦理，展現台灣年輕多元文創的豐富量能。
陳其邁表示，市府團隊加緊腳步秉持兩年拚四年，高雄動起來的精神，帶領局處共同推動市政，希望讓高雄轉型，增加就業機會，減輕年輕人的負擔，除了擴大招商引資、產業轉型，包括台積電設廠、國際大廠投資高雄，創造優質的工作機會外，也同步加速社會住宅興建、特色公園闢建，以及擴大租金補貼、增加公托幼教供給數量及品質，讓市民生活能夠過得更好，帶動城市前進，盼府會攜手讓高雄的未來更加進步。
陳其邁指出，兩年來面臨許多嚴峻挑戰，防疫團隊不分晝夜的辛勞，針對高風險個案的照顧轉介，65歲以上長輩投藥比例高達95%，感謝所有基層同仁默默守護安全，維護城市的運轉，此外，面對中國軍演的文攻武嚇，更是展現團結的時刻，今天是父親節，很多國軍弟兄姊妹堅守在崗位上，加強監控與戒備，也要向駐守前線的官兵弟兄致上最高的敬意，感謝他們全力守護台灣。
七個面向中涵蓋13個「六都第一」，分別為COVID-19第3劑接種率、各業別銷售總額成長率23.28%、今年上半年財政部認列民間投資金額620億元全國第一、「百億青創城市」 績效全國第一、高市失業率下降從六都最高（13.9%）進步到六都最低（9.5%）、工資成長率 六都第一（與台北並列）、「公車式小黃服務」路線數達61條全國第一。