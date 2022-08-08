安倍遇刺維安缺失！日本考慮採納防彈玻璃、無人機偵查
日本前首相安倍晉三上個月在助選過程中遇刺身亡，日本警視廳表示將會持續檢討維安相關問題，目前正研擬運用無人機來進行空中偵察，另外也擬定在國家政要的演講現場周圍加設防彈玻璃，不過日媒報導指出，這些方案的落實還有待商榷。
安倍晉三遇刺身亡的消息不僅讓國際錯愕，日本國家政要的維安問題也浮上檯面。根據《NHK》報導，日本警視廳檢討事件過程中發現，奈良警方提出的維安計畫長年下來遵循先例，時常沒有經過妥善審查，就算奈良警方在執行任務期間有因時制宜進行人員配置調整，但維安任務過程中還是出現缺口，兇手才能輕易得逞。
警視廳表示，此次事件促使當局考慮引進無人機進行空中偵查，除了能夠以制高處掌握整個場地動態外，也具有威懾作用，未來預計也能夠靠無人機事先偵查現場是否會有跌倒或推擠的風險等等，藉此保護在戶外人潮聚集處進行選舉活動的政要。
NHK指出，由於安倍晉三是遭槍手近距離射殺，日本也參考美國等國家的維安措施，考慮於維安對象演講時加裝防彈玻璃，但因為防彈玻璃本身十分笨重，機動性是否符合日本政治人物競選活動行程仍需評估，目前警視廳尚未明確表態落實加設防彈玻璃的安檢措施。