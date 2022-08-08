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裴洛西訪台「台海局勢緊張」　吳宗憲親揭上海生意進度

▲吳宗憲（右）揭上海生意進度，左為吳姍儒。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳宗憲（右）揭上海生意進度，左為吳姍儒。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-08-08 17:03:07

59歲的吳宗憲曾多次透露想淡出演藝圈，去年也表示在上海浦東的辦公室，已經裝修完成，更向《NOWnews今日新聞》表示不排斥買私人飛機往返兩岸，不過近來由於裴洛西訪台，台海關係緊張，吳宗憲今（8）日與吳姍儒，出席節目《小明大跟班》記者會時，就不斷強調「愛與和平」，坦言上海生意一切正常。

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▲▲美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台一事引發軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪台。（圖／美聯社／達志影像）
吳宗憲上海生意前陣子因疫情受到影響，這次裴洛西訪台，在對岸發展的事業也受到關注，他稍早被問到如何面對台海局勢升溫，他先是幽默接球，再輕鬆地比出「愛與和平」的手勢，坦言並不擔心上海的生意，一切正常。至於共軍機艦，一再跨越海峽中線，吳宗憲更以諧音哏開玩笑：「台海無中線（吳宗憲），我是台灣海峽的橋樑。」

吳宗憲語重心長地說：「互相對待就像一面鏡子，照鏡子也可以看到鏡中的自己。」再次強調愛與和平。至於最近許多藝人紛紛表態立場，吳宗憲坦言在對岸工作已超過30年，所以沒有太大的問題，嚴肅表示：「我在台灣做得一切都很好，大陸那方面也做得很好。」

▲吳姍儒買車孝敬爸卻無下文，吳宗憲讚特斯拉很安全。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳宗憲強調愛與和平。（圖／記者葉政勳攝）
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