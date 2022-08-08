慎防BA.5社區　衛生局建議「戴口罩、勤洗手、打疫苗」

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高雄市65歲以上長輩第四劑疫苗接種率43.4%（全國平均30.8%），高齡長者完成接種第4劑疫苗，可減少50%死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀，此外，可接種第4劑對象包括50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低且病情穩定者、醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，呼籲符合接種對象，請儘速進行接種。
根據衛生局統計6個月-4歲嬰幼兒第1劑接種率16.7%（全國平均14.2%）、5-11歲兒童第2劑接種率46.4%（全國平均44.8%）、12-17歲第3劑接種率59.0%（全國平均57.6%），研究顯示兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80-90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上，呼籲家中有未完成疫苗接種的嬰幼兒及兒童家長，應儘速進行疫苗接種，讓家中小寶貝能儘速獲得疫苗保護力。家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽高市300餘家兒童疫苗合約院所名單，也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約或洽詢幼兒疫苗合約院所電話預約。
衛生局再次提醒，境外移入風險持續存在，入境居家檢疫民眾務必遵守3+4規定，落實一人一戶措施，接機親友也請務必落實車上防疫，車上維持開窗通風、戴口罩、勿飲食、避免長時間交談、落實消毒，才能防範遭受境外病毒感染。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。