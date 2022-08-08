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中元普渡祭品「熱量排行榜」曝光！營養師：三牲不容小覷

▲一年一度的中元節將在下週五(12日)到來，不少人也已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事。（示意圖／《nownews資料庫》）
▲一年一度的中元節將在下週五(12日)到來，不少人也已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事。（示意圖／《nownews資料庫》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-08 17:17:15

一年一度的中元節將在下週五(12日)到來，不少人也已經開始準備澎湃的三牲四果、零食飲料，來迎接普渡盛事。對此，營養師高敏敏也公開，祭拜時常見的各種祭品的熱量排行，並提醒「三牲不容小覷」。

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澎湃的三牲四果已經是中元普渡各家各戶必備的供品，提供素食者素雞、素豬、素魚出現。營養師高敏敏也公開其中熱量：整隻肉雞（1092g）有2708kcal、豬三層肉（整條600g）2208kcal、台灣鯛（1尾160g）173kcal、素大雞（1500g）2728kcal、素大魚（1000g）1819kcal、素大肉（800g）1455kcal。她也說，比較下來會發現魚的熱量很親民，是脂肪低、高蛋白的白肉。

普渡會場的食物容易敗壞。（圖／保庇NOW資料圖）
▲營養師盤點，普渡常見的各種祭品的熱量排行。（示意圖／《nownews資料庫》）
至於四果的部分，高敏敏也說「四果不是指準備四種水果，是指一年四季會盛產的水果」，所以只要選擇當季盛產的水果就行，像是芒果（一顆221g）91kcal、蘋果（一粒173g）85kcal、橘子（一粒156g）59kcal、奇異果（一粒82g）47kcal、脆桃（一粒67.7g）27kcal，這些都是不錯的選擇，大家也可以選擇含有祝福的涵義的水果。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     


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