工研院安排見習節能4企業　助產業達成減碳轉型目標　

根據2021台灣企業氣候行動調查報告，年營收50億以下的企業，只有少數的業者已展開碳盤查，顯示全球淨零排放浪潮對中小企業是極大的挑戰，為此，工研院舉辦「減碳見學 邁向淨零」活動，安排企業見學，參訪的4家企業中，在節能方面都有不錯成績。
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企業見學參訪活動首場就在榮獲2019年節能標竿獎金獎肯定的祥圃實業舉行，祥圃實業創立的「良作工場農業文創館」觀光工廠，不僅推動其高值化發展，更設置能源管理監控中心、安裝太陽能板和低輻射玻璃，以及運用中央空調儲冰式機組在深夜離峰電力時段製冷等作法，大幅削減電費支出，獲黃金級綠建築標章。
第二場參訪企業為光宇應用材料，其致力於半導體產業廢棄物循環再生處理，將半導體產業含矽廢料成功分離出二氧化矽等再生材料提供業界應用所需，進一步推動相關產業加入矽循環綠色供應鏈。
此外，光宇應材運用含矽廢料產氫氣技術, 結合工研院技術研發的燃料電池，進行氫能發電，創造綠色能源，是全台第一家以廢棄物發電取得綠電憑證的企業，還曾榮獲2020年臺灣循環經濟獎技術創新獎的傑出獎肯定。
喜美包裝企業為第三場參訪企業，其攜手工研院導入能源管理監控系統，有效分配及監控尖峰用電需量，避免浪費資源及管理各單位用電品質效率，並積極研發製造可堆肥化之塑膠製品，更取得美國堆肥協會認證可堆肥標章，屢獲國內外食品及生技廠青睞的優良廠商。
第四場參訪企業為四方乳品工業，以「與環境共生」理念，結合節能、創能、儲能、能管、減碳等全方位做法，包括自建太陽能光電系統，以及導入能源管理與節能診斷系統，逐步找出冷凍冷藏最佳除霜排程，進一步改善製程，曾榮獲2021年節能標竿獎金獎殊榮，相當值得食品產業觀摩學習。