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日華懇會挺「安倍路線」　郭國文：中國軍演證明安倍先知

▲郭國文一行赴日拜會日華議員懇談會。（圖／郭國文辦公室提供）
▲郭國文一行赴日拜會日華議員懇談會。（圖／郭國文辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-08 17:38:442022-08-08 17:41:24

亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今（8）日與同黨立委何志偉、林靜儀、張廖萬堅及林楚茵一同拜會日華議員懇談會。郭國文表示，在台日交流上，不管是疫苗的捐贈，還是力挺台灣加入WTO、CPTPP，日華懇議員都有幫助，對台灣的經營令人佩服。

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郭國文一行今日前往拜會，日華懇會長、眾議員古屋圭司首先表示，日本已故前首相安倍晉三是日華懇的顧問，古屋圭司向總統蔡英文的慰問表達謝意；即便日華懇預料到台日的交流會引起中國的不滿，但仍會堅持「安倍路線」，讓台日關係越來越好。

古屋圭司曾任新疆維吾爾議員會長，是經常被中共針對的人物。他說，中國其實很好預測，過去安倍幾次與台灣的接觸，包括和台智庫進行會談，或是和蔡英文談話，甚至到規劃訪台行程，都引起中國的抗議。

有傳聞指出，中國有針對侵台進行推演，古屋圭司強調，在台日未有正式邦交關係的狀況下，持續增加互動。參議員有村治子則透露，上個週末，日方比照自衛隊的腳本，針對台海進行沙推，且早在今年春天，台海較為緊張時就進行規劃。有村更說，會在國會當中努力，把台灣旅行法作為未來目標。

郭國文表示，去年12月，他在現場聆聽安倍提出「台灣有事就是日本有事」，至今難以忘懷；如今，在中共軍演下，更是驗證安倍一席話，證明安倍是先知，準確預測台海發展趨勢。

何志偉指出，上個月副總統賴清德到安倍家悼念的畫面露出後，對於台日交流有鼓舞的作用；林楚茵則提到，若日本能有「台灣旅行法」才強化雙方交流的基礎，能達到外交及安全保障的突破。

張廖萬堅則說，經過蔡政府的努力，福島食品在今年2月解禁，自己也在前日到福島品嘗當地食品，來證明其食安。郭國文也補充說明，未來期待在台灣加入CPTPP的議題上，也能得到日本的協助，盡快展開「非正式協商」。

林靜儀則強調，因為語言與中國對台的各種干預，台灣遭受大量來自中國的假訊息攻擊，嚴重影響了民眾獲得正確政策資訊的權益，所幸在台日友好的基礎上，基本認知的防衛有資訊共享的機制。

林靜儀表示，亞太與印太區域的國防戰略，在此次裴洛西訪台後中國的軍事演習上，更顯重要地位；期待台日持續相互扶持，降低假訊息對國家的傷害，也繼續在印太戰略上作為區域和平的夥伴。

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