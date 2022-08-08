日華懇會挺「安倍路線」　郭國文：中國軍演證明安倍先知

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古屋圭司曾任新疆維吾爾議員會長，是經常被中共針對的人物。他說，中國其實很好預測，過去安倍幾次與台灣的接觸，包括和台智庫進行會談，或是和蔡英文談話，甚至到規劃訪台行程，都引起中國的抗議。
有傳聞指出，中國有針對侵台進行推演，古屋圭司強調，在台日未有正式邦交關係的狀況下，持續增加互動。參議員有村治子則透露，上個週末，日方比照自衛隊的腳本，針對台海進行沙推，且早在今年春天，台海較為緊張時就進行規劃。有村更說，會在國會當中努力，把台灣旅行法作為未來目標。
郭國文表示，去年12月，他在現場聆聽安倍提出「台灣有事就是日本有事」，至今難以忘懷；如今，在中共軍演下，更是驗證安倍一席話，證明安倍是先知，準確預測台海發展趨勢。
何志偉指出，上個月副總統賴清德到安倍家悼念的畫面露出後，對於台日交流有鼓舞的作用；林楚茵則提到，若日本能有「台灣旅行法」才強化雙方交流的基礎，能達到外交及安全保障的突破。
張廖萬堅則說，經過蔡政府的努力，福島食品在今年2月解禁，自己也在前日到福島品嘗當地食品，來證明其食安。郭國文也補充說明，未來期待在台灣加入CPTPP的議題上，也能得到日本的協助，盡快展開「非正式協商」。
林靜儀則強調，因為語言與中國對台的各種干預，台灣遭受大量來自中國的假訊息攻擊，嚴重影響了民眾獲得正確政策資訊的權益，所幸在台日友好的基礎上，基本認知的防衛有資訊共享的機制。
林靜儀表示，亞太與印太區域的國防戰略，在此次裴洛西訪台後中國的軍事演習上，更顯重要地位；期待台日持續相互扶持，降低假訊息對國家的傷害，也繼續在印太戰略上作為區域和平的夥伴。