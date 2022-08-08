吳宗憲失言！批憂鬱症患者「不知足」　無知的熱心最可怕

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳宗憲認為，很多憂鬱症患者就是凡事只朝不好的地方看，而忽略身旁還有很多美好事物，希望他們能「感受擁有，而不是傷感失去」。
筆者深信，吳宗憲的起心動念是立意良善，畢竟沒有一個人會故意想去嘲弄一個患者。但就吳宗憲的表達方式，容易讓人感到受傷、不夠有同理心。
他忽略了一個重要的點：人的心很複雜，疾病的成因也很複雜，任何事情都不該只靠單一的「不知足」就全盤帶過。
況且，憂鬱症的產生，真的不是「不知足」（這個非常重要，請大家要牢牢記著）
憂鬱症患者有分不同類型，但綜合筆者身旁的朋友們來說，他們都有一個共同點，即是：他們的人生一定遭遇到了某種「重大創傷」，有的創傷甚至來得太突然，快到讓他的身體與心理一時之間無法招架，像是：家人意外過世、輿論霸凌、得到不治之症等等都有。
筆者有一個阿姨W，她與丈夫結婚20多年，某天夫妻倆去北京玩拖曳傘，她眼睜睜地看著丈夫從天空直直墜落地面、當場死亡。
畫面衝擊力道太強，讓W身陷憂鬱症拔不出來。有段時間，我看著阿姨把頭髮留到屁股以下（因為她沒心情剪頭髮）、說自己每天都要聞著丈夫衣服才能入睡，整天眼神渙散、渾渾噩噩，看得我於心不忍。
光是W的例子，真的能就靠一句「你不知足」甩鍋回來嗎？很多創傷的出現，不見得是患者自發性的，更多是外力導致。
吳宗憲事後開直播解釋，遇到挫折人人都有，憂鬱症患者就該盡量讓自己「進步」、「好起來」、「想正面一點」，而不是一直鑽牛角尖。
字裡行間，吳宗憲的潛意識，依舊在譴責患者不夠正向，要求患者進行自我檢討。
其實不只吳宗憲，很多人也容易在不自覺中，對憂鬱症患者做出這樣的行為，尤其是他們的親人和朋友。
對此，筆者講句直接的：憂鬱症患者最常做的就是「自我檢討」了。他們幾乎天天都在檢討自己、懷疑自己，有的時候已經到了「過火」的程度。
所以，真的，這個時候不需要外人在旁邊火上加油，要他們「就該要怎樣」、「不該怎麼樣」。
因為他們都知道呀！但他們現階段就是做不到嘛！
拿演藝圈舉例，筆者專訪歌手王若琳，她大方向我坦承憂鬱症病史，講述當初患病時，她總是認為自己「哪裡做得不夠好」，連看朋友寫的文章，她都容易對號入座，認為對方是不是在指自己。
演員曾之喬得過憂鬱症，她在專訪時說，當時她也很努力在「救自己」，但有時候就是沒辦法；好萊塢影星金凱瑞因為憂鬱症沈迷作畫，希望自己能好轉，但偶爾還是會浮現「難以克制的絕望感」。
憂鬱症患者，不是你要他趕快走出來，他就可以「走出來」的，這跟他們的身體狀況有關。
創傷的生成，導致患者們的內心產生衝擊跟壓力，有的患者會失眠、厭食、身體疲勞、掉頭髮等等，伴隨生活作息的突變，連帶讓大腦裡頭的神經傳導物質血清素跟著短缺，讓人快樂的激素變少，憂鬱的激素變多（這個醫療知識大家可以上網科普一下，內容會更豐富，筆者這邊只講一個概略）
這也是為什麼，有些醫生會建議患者能藉由瑜伽、重訓、食療來改善病情，這些行為都可以改善腦內激素；另外，畫畫、靜坐、寫字也都是可以療癒的方法，可以讓腦袋平靜、緩解那些不好的激素。
憂鬱症，是一個創傷影響心理，心理影響身體，身體影響大腦的疾病，不是一個「不知足」就能草草帶過的。
就吳宗憲這次的事件，希望其他發言有影響力的公眾人物們，應該要去思考：你出於熱情背後的無知，很容易變成隱形暴力，讓憂鬱症患者們再度陷入「檢討自己」的迴圈繞不出來，應該要更加謹慎。
牛頓曾言：「無知的熱心，猶如在黑暗中遠征。」你一味往前征討的人，事實上根本就沒有罪，卻被扣上了大大的「不知足」帽子，好大一頂，多麽無辜。
來我專頁陪我聊娛樂圈大小事：奶媽Naima
我的IG：奶媽Naima
原文刊登於2020年3月13日，更新於2022年8月8日。