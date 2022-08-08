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台塑四寶7月營收逾1557億元　月減14%、年增8.8%

▲台塑四寶今（8）日公布7月營收，四大公司營收都呈現月減。總計四大公司7月營收達1557.46億元，年減14%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑四寶今（8）日公布7月營收，四大公司營收都呈現月減。總計四大公司7月營收達1557.46億元，年減14%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-08 18:02:02

台塑四寶今（8）日公布7月營收，四大公司營收都呈現月減。其中台塑7月營收199.36億元，月減16.7%。南亞營收279.71億元，月減13%。台化營收312.5億元，月減14.3%。台塑石化765.89億元，月減13.4%。總計四大公司7月營收達1557.46億元，月減14%、年增8.8%。

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台塑7月營收199.36億元，月減16.7%，主要原因是銷售量、價都減少，營收也年減10.8%。展望第3季，由於全球通膨居高不下，各國陸續升息對抗高通膨，消費者可支配所得減少，購買力減弱，且全球疫情反覆，需求萎縮，石化產品價格走跌，市場展望轉趨保守，加上公司配合台塑石化OL-2歲修，第3季開工率低於第2季，產銷量減少，因此在價、量齊跌下，公司維持與上月記者會相同看法，預期第3季營業額比第2季減少。

南亞7月營收279.71億元，月減13%，與原預估持平的看法有差異，主要是 EG因虧損而大幅減產，以及BPA銷售量、價大幅下修，致整體營收比6月減少，至於相較去年同期則衰退24%。展望未來，預估8月較7月略增，第三季較第二季略減。主要是因升息及物價上漲，終端需求急速下降，第三季下修營收預估。

台化7月營收312.5億元，月減14.3%，營收月減，主要是受通膨及升息等因素影響，終端消費緊縮，市場對總體經濟環境信心不足，開動降低採購觀望，影響產品行情走跌。至於相較去年同期則年增3.3%。展望未來，8月合併營收將下修，比7月份減少，不過預估市場稍微回溫，售量有小幅成長。而第三季的合併營收也如上月預估一樣，將比第二季減少，量、價皆有較大幅度的下滑，其中量的影響較大。

不過，市場近日有些轉折，下游心態略為修正，聚酯纖維終端客戶進行了一定程度備貨，產銷率轉好，但是仍然要關注終端訂單的改善情形及力度。而塑料方面，價格大幅滑落，業者虧損已經減產因應，低價促使下游少量開始備貨因應需求，市況稍稍見到築底的曙光。

台塑石化7月營收765.89億元，月減13.4%，年增42.3%。針對7月油價，台塑石化表示，市場對經濟衰退預期強烈，將逐步影響油品需求，國際能源署預估第三季供需情況轉為過剩，但美國總統拜登造訪中東，產油國未承諾增產，使7月下旬油價小幅反彈。

關於未來油價，台塑石化表示，目前部分利比亞油田開始復工，利比亞原油出口從40萬桶/日恢復至100萬桶/日，且全球煉廠逐漸進入檢修期，原油需求減少，加上產油國供給持續增加，將使原油庫存逐步建立，預期8月份油價維持弱勢，但下旬大西洋颶風活動可能增加，提供油價下檔有所支撐。

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