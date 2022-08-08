不滿美日澳「一中政策」後方加括號 中國外交部急喊不算
中國近來對台灣周邊進行實彈軍演引起多國譴責，包含美國、澳洲與日本外長日前便在東南亞國協（ASEAN）外長會議後發表聯合聲明，強調對台灣採行的一中政策沒有改變，敦促中國應立刻停止軍演；不過中國媒體也注意到不少聲明提及一個中國政策時，後面都多了「在適用情形下」的附註，中國外交部也對此回應表示堅決反對，並稱這種「掏空一個中國原則」的作法是非法、無效的。
美國眾議院長裴洛西訪台行程挑動北京敏感神經，中國連日針對台海、渤海、南海等東部戰區進行大規模軍事演習，各國莫不出面發言譴責或警告。日前在柬埔寨參與東協外長會議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正便發出聯合聲明，表達對中國進行大規模軍演，嚴重影響國際和平與穩定表達關切，文末更強調澳洲、日本或美國對台灣採行的一中政策與基本立場沒有改變。
由於原文當中所提及「一中政策」後方多了一句「where applicable」，中國官方與媒體們多翻為「如適用」並以括號作為附註，類似過去美國「戰略模糊」的對中發言，加上上周七國集團外長和歐盟高級代表發表的聯合聲明中也做了同樣的表述，中國內部因此產生出現不少輿論，今（8）外交部發言人汪文斌也對此表示，「個別國家為一個中國原則加上各種前綴後綴，試圖歪曲虛化，掏空一個中國原則，這是非法無效的。中方對此堅決反對。」
汪文斌指出，這些國家的做法實際上是對一中原則的歪讀曲解，本質上是在挑戰國際法基本原則和國際關係基本準則，也是在挑戰二戰後的國際秩序，「人無信不立，國無信則衰，我們奉勸個別國家好好讀讀歷史，恪守當年作出的白紙黑字的鄭重承諾」，他也強調「若妄圖挑戰一個中國原則，挑戰國際法治和國際秩序，必將遭到國際社會的共同反對，是不會得逞的。」
至於裴洛西訪台行程，汪文斌則再度重申中方將繼續就裴洛西的「竄訪」向美方提出嚴正交涉，並喊話要求美方停止對「台獨」分裂勢力的縱容和支持，停止打「台灣牌」、搞「以台製華」。