中職／中信兄弟女孩主題日！邀男神賀軍翔開球

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過去中信兄弟推出「戀愛巴士」配對成功案例不少，引起廣大迴響，2022中信兄弟戀愛巴士將化身「來電50 月老專車」帶領各位乘坐時光機，在復古浪漫的氣氛下遇見你的另一半，搭上月老專車的球迷們還可以近距離體驗球員的熱身練習以及賽後與中信兄弟球星近距離互動唷！兄弟專屬戀愛詩籤只在「我的少女Style」，活動兩日將有「兄弟月老籤詩機」指引妳的戀愛運之外，每日將有10名幸運的球迷朋友，可以獲得女孩日名人堂球員簽名之「我的少女style」主題日商品，帶著妳的幸運幣進場吧！
專為女孩打造的主題日，當然有2021艾樂粉會員限定福利，包含「喜歡的絹印帶走」、賽中四到六局的「舞台應援」與「主場勝利賽後MVP頒獎」！「喜歡的絹印帶走」與臺中知名「吉他大叔絹印社」合作，為女孩們準備了獨一無二的杯套「絹印」手作體驗。現場將有本次主題【我的少女Style】與【戀愛邱比特】的設計款讓女孩們現場輕鬆體驗「絹印」帶走。活動兩日洲際球場將變成復古浪漫大舞廳，互動拍照背板讓女孩們打卡打不停，五位不同Style的男孩等待各位女孩們赴約！
「我的少女Style」主題商品以90年代復古與條紋元素為發想，除了主題球衣和帽款之外，中性配色的復古美式足球衣，男女皆可穿搭、除了舒適透氣還讓你更加帥氣。腰包可放入紙巾行動電源等隨身物品，除了繫在腰間還可側背，解放你的雙手、輕鬆出門！本次更與防摔手機殼領導品牌－RhinoShield 犀牛盾推出全新客製款，可自行選擇喜愛的球員背號或是訂做專屬自己／另一半的禮物！詳細的主題商品資訊會再另行公告。
「2022主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可獲得特製「2022紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。
⏰8/13-8/14開賽時間17:05
會員開放進場時間：14:00 （2022洲際季票、猛象會、艾樂粉、親子象會員）
全面開放進場時間：14:30
五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－林書逸
https://bit.ly/3JtzWZi
五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－林丞軒
https://bit.ly/3Q5iJZ2
五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－楊志龍
https://bit.ly/3vG1c1d
五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－陳家駒
https://bit.ly/3bxxnt0
五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－陳文杰
https://bit.ly/3QsVo3a
進場談一場90年代的老派戀愛吧！
https://tix.brothers.tw