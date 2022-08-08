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中職／中信兄弟女孩主題日！邀男神賀軍翔開球

▲中信兄弟女孩主題日，邀請賀軍翔開球。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟女孩主題日，邀請賀軍翔開球。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-08 18:27:08

當喜歡的歌變成了時代的經典、喜歡的東西成為了時代的回憶；讓時間倒流、讓靈魂回到美好的90年代。本週末8/13(六)、8/14(日)中信兄弟將於臺中洲際棒球場舉辦經典女孩主題日「我的少女Style」，五位球星將化身不同Style的男孩，「文藝氣息的英文老師」、「霸氣帥氣的學校老大」、「幽默風趣的童軍社社長」、「活潑好動的滑板冠軍同桌」、「陽光貼心的青梅竹馬鄰居」獻上「復古浪漫的約會邀請」宣傳影片，來談一場90年代的老派戀愛！

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▲中信兄弟女孩主題日。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟女孩主題日。（圖／兄弟提供）
8/13(六)開球嘉賓邀請到影視作品中常見的帥氣男神，也是實境節目中不可多得的優質好旅伴，更是創作出許多熱門歌曲的全才歌手，影視雙棲的「DINO李玉璽」！賽前李玉璽將到中信兄弟商品部擔任一日店長，也將爲中信兄弟帶來人生第一次的開球！8/14(日) 「台灣花美男」－賀軍翔蒞臨臺中洲際棒球場！多部紅翻天的作品《七年級生》、《愛情合約》、《惡魔在身邊》等，憑著亮眼的演技、帥氣的外貌，掀起「台灣花美男」 風潮，熱愛運動的他將為中信兄弟帥氣開球！兩位開球嘉賓賽中也會至「Twitch 中信兄弟官方頻道」擔任特別嘉賓與粉絲線上互動，千萬別錯過囉！

▲中信兄弟女孩主題日。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟女孩主題日。（圖／兄弟提供）
　　過去中信兄弟推出「戀愛巴士」配對成功案例不少，引起廣大迴響，2022中信兄弟戀愛巴士將化身「來電50 月老專車」帶領各位乘坐時光機，在復古浪漫的氣氛下遇見你的另一半，搭上月老專車的球迷們還可以近距離體驗球員的熱身練習以及賽後與中信兄弟球星近距離互動唷！兄弟專屬戀愛詩籤只在「我的少女Style」，活動兩日將有「兄弟月老籤詩機」指引妳的戀愛運之外，每日將有10名幸運的球迷朋友，可以獲得女孩日名人堂球員簽名之「我的少女style」主題日商品，帶著妳的幸運幣進場吧！


　　專為女孩打造的主題日，當然有2021艾樂粉會員限定福利，包含「喜歡的絹印帶走」、賽中四到六局的「舞台應援」與「主場勝利賽後MVP頒獎」！「喜歡的絹印帶走」與臺中知名「吉他大叔絹印社」合作，為女孩們準備了獨一無二的杯套「絹印」手作體驗。現場將有本次主題【我的少女Style】與【戀愛邱比特】的設計款讓女孩們現場輕鬆體驗「絹印」帶走。活動兩日洲際球場將變成復古浪漫大舞廳，互動拍照背板讓女孩們打卡打不停，五位不同Style的男孩等待各位女孩們赴約！


　　「我的少女Style」主題商品以90年代復古與條紋元素為發想，除了主題球衣和帽款之外，中性配色的復古美式足球衣，男女皆可穿搭、除了舒適透氣還讓你更加帥氣。腰包可放入紙巾行動電源等隨身物品，除了繫在腰間還可側背，解放你的雙手、輕鬆出門！本次更與防摔手機殼領導品牌－RhinoShield 犀牛盾推出全新客製款，可自行選擇喜愛的球員背號或是訂做專屬自己／另一半的禮物！詳細的主題商品資訊會再另行公告。


　　「2022主題日集章卡」活動也將持續，於主題日當日七局結束前至「球迷服務中心」蓋章，集滿所有主題日印章將可獲得特製「2022紀念球與球座組」，限一人一卡、兌換一組。


⏰8/13-8/14開賽時間17:05

會員開放進場時間：14:00 （2022洲際季票、猛象會、艾樂粉、親子象會員）

全面開放進場時間：14:30


五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－林書逸

https://bit.ly/3JtzWZi



五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－林丞軒

https://bit.ly/3Q5iJZ2



五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－楊志龍

https://bit.ly/3vG1c1d


五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－陳家駒

https://bit.ly/3bxxnt0

五位不同STYLE男孩復古浪漫約會邀請－陳文杰

https://bit.ly/3QsVo3a


進場談一場90年代的老派戀愛吧！

https://tix.brothers.tw

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