iPhone 14換機前先看！iOS 16實測「相片」4項好用新功能

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以往將照片設定為「隱藏」，但其實照片會被統一放置在「已隱藏」的資料夾內，只需到設定內開啟「已隱藏的相簿」，以為的隱私照片就全部曝光。更新到iOS 16之後，就能迎接「真隱藏」相簿了，iOS 16上的「隱藏相簿」和「刪除」的資料夾都可以上鎖，且需要透過Face ID才能解開，因此即便把手機借看別人使用，對方無法查看你歸進隱藏的照片，大幅提高隱私！
實用功能2：話題十足的「去背」
另外一個討論相當高的功能就是「去背」，直接點選照片內的人像、動物、物品等，手指稍微按壓想要去背的主體，照片的主體邊緣會快速發亮畫上一圈，手指不放微微拖曳開後不放手，另一手指從底部往上滑動進入多工模式，切換到LINE、備忘錄等，再把去背後的照片拖曳過去，當有看到綠色「＋」的符號就能接貼上，也能點按，看到發亮的摳邊效果後，會出現「拷貝」或是「分享」同樣能複製去背後的照片進行分享或是複製。但還是樣說一下，去背無法非常完整的去除，只能靠系統自行判別，當背景複雜、顏色相近等其實效果都沒有很好。
實用功能3：自動挑出重複照片
這次相片內多了一個「重複項目」的分類，系統自動挑出相同的照片，不需要透過其他軟體檢測，可以一鍵「合併」，按下後系統就會自動把兩張照片的資訊合成在一張裡，另一張就會放入「最近刪除」的資料夾內，有這個功能後可快速釋放iPhoen 儲存空間，非常貼心且實用的功能。
實用功能4：一鍵編輯勾選照片
還有個小功能也真心覺得好用，就是「批次照片編輯」，通常在差不多環境下拍出來的照片會需要同步修圖，調整顏色、亮度等，但以往需要一張張照片編輯，出來的效果就有差異，就需要花上更多時間微調，更新到最新版本後，即可運用「拷貝編輯項目」來批次解決，當編輯完某一張照片後，點右上方三點點的功能鍵後，即可複製剛剛的編輯動作，接著批次選取需要編輯的照片，同樣點開右上方三點點的功能鍵，按下「貼上編輯項目」，就能一鍵編輯所有勾選照片，相當暢快！