籃球／BE HEROES籃球經典賽 中華隊力抗2彰化職業隊

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2022 BE HEROES彰化運動嘉年華將於8月27、28日在彰化縣溪州公園登場，打造中部地區最大運動盛會。其中包含BE HEROES籃球經典賽，將由中華隊(培訓隊)分別對上福爾摩沙台新夢想家以及首次亮相的彰化柏力力籃球隊，希望帶給球迷不一樣的全新享受。
除籃球賽事外，也將舉辦BE HEROES成果展，BE HEROES長期關心和協助基層運動發展，積極舉辦相關運動訓練營隊，期待透過成果展讓大家更了解BE HEROES訓練營的傳承精神。
此外，還有中部最熱血的廣盛盃3對3、5對５籃球賽以及舞蹈大賽都將同時登場，邀請全台籃球好手同場較勁、切磋球技以及舞林高手們也將進行精彩舞蹈對決。而今年還有一大亮點，就是加入滑板體驗營，邀請極限滑板好手柯家恩到場教學，讓更多人認識與體驗滑板運動的魅力。
職棒球員林立以及高雄足球俱樂部助理教練陳毅維也在記者會公布下半年度將舉辦的BE HEROES訓練營相關資訊，林立身為BE HEROES棒球訓練營的教練，表示最希望能夠讓小朋友感受棒球是一件很有趣的事情，也分享最常被小朋友問到會不會想要放棄棒球，他也很正向的告訴小朋友：「既然你喜歡，就要盡全力，不管以後有沒有打到職棒，在過程中享受與尊重這項運動，從中學習人生的道理。」，
而身為BE HEROES足球菁英學院的陳毅維教練也分享到，他常常告訴學生說：「喜歡足球不是一定要成為足球員才是最棒的選擇，只要努力幫助足球領域變得更好，都是一件很有意義的事情。」，
2022 BE HEROES籃球經典賽將於8月9日中午12點在年代售票系統開賣，8月27日由中華隊(培訓隊)對決福爾摩沙台新夢想家，8月28日由中華隊(培訓隊)對決彰化柏力力籃球隊。票價資訊如下：
(1) VIP特區：票價2599元，含BE HEROES彰化經典對抗賽門票一張、BE HEROES應援TEE一件、彰化經典對抗賽專屬毛巾一條、彰化經典對抗賽專屬證件帶一條。
(2) 單人套票：票價699元，含BE HEROES彰化經典對抗賽門票一張及BE HEROES應援TEE一件、彰化經典對抗賽應援口罩一只。
(3) 雙人套票：票價1299元，含BE HEROES經典盛世籃球賽門票二張及BE HEROES應援TEE二件、彰化經典對抗賽應援口罩二只。
(4) 四人套票：票價2499元，含BE HEROES經典盛世籃球賽門票四張及BE HEROES應援TEE四件、彰化經典對抗賽應援口罩四只。