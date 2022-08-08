琳妲揭明星賽內幕！樂天女神筠熹偷加料 瘋狂抖胸嗆林襄
剛剛落幕的中職明星棒球賽，堪稱「史上最香」！首開先例邀請5隊共50位啦啦隊女孩，一起到台中洲際棒球場熱舞應援，現場都是精挑細選的精緻女孩們，讓球迷開心不已，樂天的啦啦隊女神琳妲和同團的筠熹一起拍攝幕後花絮，記錄啦啦隊女孩們認真練習的模樣，今（8）日影片曝光，女孩們私下活潑可愛模樣，全部一次大放送！
啦啦隊工作看似簡單，其實每隊應援舞多元且複雜，所以琳妲先號召每隊的菁英一起學舞切磋，包括統一的Yuki、富邦的秀秀子、味全的星岑、兄弟的小安、波波及畇二，再回去跟每隊成員交流，呈現中職一家親的氛圍。
樂天女神林襄也在明星賽中，她先詢問筠熹，「妳們在拍Vlog喔？」被笑說講成台灣國語「Vlo狗」，對話相當俏皮，在身材雄偉、擁有32E罩杯的林襄面前，筠熹刻意戴上豐胸墊，在隊友面前瘋狂抖動，打趣說道：「林襄算什麼！」一路抖到同團的曲羿、孟潔身邊，用胸部向對方示威，超級搞笑動作讓好姊妹都笑到彎腰，害羞到不行。
中信的峮峮、短今也在鏡頭前熱舞，帶領觀眾一起炸裂球場，全體不分你我一起應援的氣氛，將現場搞得非常火熱。琳妲也說出啦啦隊員心聲，「真的很辛苦，當啦啦隊不簡單，誰再說當啦啦隊很輕鬆，真的累爆了」，她笑說之前上綜藝節目，常被要求跳別隊的應援曲，當下會有點尷尬，但首次在台中洲際球場，互跳對方應援曲的感覺非常爽，「雖然很累，但是很美的回憶，希望下次還有機會參加」。