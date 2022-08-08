中職／味全龍運科到東體　幫球員圓夢

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味全龍隊復出推手、頂新和德文教基金會魏應充創辦人為了讓年輕棒球員們獲得精進球技訓練的機會，因此鼓勵味全龍球員賽季之餘，帶著運動新科技設備進入校園，提供棒球選手多元訓練機會。
克拉克教練一行人利用7月底周末賽事空檔前往台東體中，希望能分享來自國外職棒的新觀念，另外也帶著科技儀器，協助東體球員驗證平時的訓練成效，並了解自己的優缺點，提供未來精進球技參考。味全龍丁仲緯領隊指出，球隊重視運科輔助球員訓練，希望透過運科團隊，帶給學生球隊新觀念，引領棒球產業、創造新價值。
此外，同行的味全龍自主培訓球員張祐嘉除了協助指導東體球員們技術，也與他們分享高中畢業參與選秀、落選，和得到機會進入職棒後如何提升自己的心得和個人經驗。張去年高中畢業後，雖然選秀會上落選，但之後接受味全龍邀請，簽下自培球員合約，目前為了當上正式球員而努力。張祐嘉認為，小球員都很認真，從早上練到下午，練球氣氛很好，能感受到他們滿滿的熱情。
在3天的訓練期程，台東體中的球員們體驗了最新科技儀器，也強化了各種基本技術和觀念。東體球員陽念祖說，透過儀器看到自己揮棒軌跡涵蓋面的缺失，並立即接受教練的指導，相互驗證，感覺有明顯的改善，見識到了科技在棒球上的應用。東體陳峰岳總教練表示，感謝頂新和德文教基金會以及味全龍派出的團隊成員，透過運科的交流指導和各種觀念的傳達，讓學生們有顯著的提升，也期許這幾天內學到的東西能內化為選手未來的競爭力。
頂新和德文教基金會長期推動「接棒未來」棒球公益，透過獎助學金幫助小球員前往日本甲子園名校勇敢追逐棒球夢，同時也支持選秀會中落選的球員參與職棒自主培訓。魏應充創辦人相當注重人才培育，也希望回饋基層，推動「棒球經濟生態圈」理念。蕭巧怡表示，歡迎有興趣的學校球隊和基金會聯絡，基金會將和味全龍共同評估，若情況許可，就會挑選適合的教練或球員、器材前去校園，分享球隊的新科技和新觀念，大家一起成長。