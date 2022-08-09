宥勝不捨兒女淚崩 陷分離焦慮10個月「對爸爸漸不上心」
宥勝剛結束全家環島旅行，日前出席智慧鎖代言見面會，他提到之前因為太常離家，分開的時間大於相聚的時間，導致兩個孩子的改變，讓宥勝看了感到很心疼，現在只要有時間一定會把握跟家人相處。宥勝往年父親節都在工作中度過，難得今年可以好好放假，他留在台中迷你屋跟家人以及貓兒子們一起過，也祝福辛苦的父親們父親節快樂。
宥勝前陣子軋戲10個月，只要準備從台中的家離開，孩子就會沮喪的崩潰大哭，等到宥勝終於要回家的時候，他們卻又變成激動尖叫甚至難以入眠，宥勝嘆：「這種起伏其實很干擾孩子的生活，我後來總是趁他們睡著後才進門，在睡醒前就離家，讓他們減少相聚分離的焦慮時刻。」
宥勝發現兩個兒女對他的態度因此轉變，「因為總是在睡前才知道爸爸凌晨要走，而每次問爸爸什麼時候回來都沒有答案，時間久了就會明白，爸爸其實很難回家。所以他們漸漸也不抱那麼緊了，對爸爸的存在也漸漸不上心，這種令人心疼的成熟，確實讓大家的日子都變得比較好過。」
宥勝戲殺青後帶著全家一起環島，重新找回父子之間相處的溫度，對他來說不像度假，反而像回家，這次旅行最常聽到朋友講的一句話就是：「這些孩子怎麼那麼黏爸爸？」宥勝暖心回應：「因為他們很愛我啊！而且他們知道，爸爸真的回來了，謝謝你們一直等我。」