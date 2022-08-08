回鄉戰新竹縣長　周江杰「一張照片」曝與小一女兒的約定

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周江杰表示，過去4年雖然在台北擔任黨部的工作，但仍然住在新竹，並且持續關注新竹的議題。像是竹北的台知園區、BOO焚化爐、湖口的生命園區開發案、新豐松林國小換地案、竹東的科三案、全民運動館選址、北埔大坪國小育英樓拆建保留、關西外環道規劃案、新竹輕軌路線的可行性評估，還有台三線的內山經濟、縣內主要溪流的河川流域治理。
「我都有比目前的新竹縣政府更務實、前瞻的做法」，周江杰說，新竹縣在國民黨治理的20年間，看不到科技城該有的進步腳步，也看不到城鄉發展的共好平衡。
周江杰說，自己是一個沒有背景、沒有包袱的人；身為一個政治工作者，自己有的是良心、能力和對大新竹的夢想藍圖。「我有信心超脫地方傳統政治的羈絆，訴求當年我辭去議員時提出的政治革新理想」。
周江杰表示，如此才能有機會打破在新竹縣積累多年、阻礙發展的沉疴，讓各項基礎建設完善，年輕人願意回流實現地方創生的願景。
周江杰說，接下來3個月的時間，他仍然堅持第一次參選議員的初衷，要用雙腳貼近新竹縣13鄉鎮的土地，打一場誠懇、有意義的選戰。「我一定會全力以赴，自信、勇敢地對民眾展現治理的能力與熱情；並且和在新竹縣投入選舉的所有隊友們站在一起，贏得最後的勝選」。
周江杰感性表示，女兒過幾天就要上小學了，他到學校親手為她製作上課要用的小黑板，這份心意就如同自己對家鄉新竹一樣，當縣長不是為了私利，如果說真有私心，那就是希望給女兒更好的生活與未來。