獨／壯壯認「曾偷和林襄比較」　2個月狠甩5kg逼出曲線

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從小就對騎馬抱有幻想，壯壯主動向出版社提議在墾丁馬場捕捉騎馬畫面，令她最困難的點，就是要想盡辦法讓牠舒服，「跟我拍攝的那匹馬非常貪吃，要拿紅蘿蔔、馬鈴薯和草等東西，才能控制牠、吸引其注意，不然牠每一顆鏡頭都是在吃草。」
壯壯坦言這次推出寫真，內心難免會和其他啦啦隊女神比較，她舉出近期一起參與節目《全明星運動會》第四季的林襄，「她身材又好又香，長相甜美、嬌小可愛，而我比較走健康路線，風格和其他啦啦隊女神不太一樣。」不過壯壯認為，自己依舊能靠蜜桃臀吸引粉絲目光，「這是我最自豪，也是大家最能認識我的地方，很多人都說看到我的正面，不一定叫得出名字，但看背影、我的『卡稱』（屁股）就會秒認得。」
壯壯錄製單曲總共花了16個小時，坦言對自己的表現還算滿意，事前也刻意避開重口味食物，工作方面則暫時不接需長時間談話的節目。被問到最困難的地方，壯壯透露由於當時遇到疫情，所以整個團隊無法在同個工作室，「我錄音的老師，是透過雲端、連線等方式聽我現場唱。」前所未有的經驗令她印象深刻。
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