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獨／壯壯認「曾偷和林襄比較」　2個月狠甩5kg逼出曲線

▲壯壯分享拍攝寫真《壯見蜜桃》心路歷程。（圖／記者陳明安攝）
▲壯壯分享拍攝寫真《壯見蜜桃》心路歷程。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-08-11 08:00:00

壯壯（沈立心）從國光幫發跡，曾是中信兄弟啦啦隊「PS女孩」，現在則是樂天桃猿應援團團長、台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員之一。出道10週年的壯壯，在4日情人節當天推出首本紀念寫真《壯見蜜桃》，也隨書附贈單曲《還有我》CD，她日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露拍攝前花了8個月做身體雕塑，也在嚴格的飲食控制下，2個月就甩了5公斤、5％的體脂肪，讓身材曲線更加明顯。

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▲壯壯日前接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）
▲壯壯日前接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）
壯壯3月特地下水拍攝美照，卻意外被水母咬傷，「經歷3到4個小時，我一上岸，身上就有紅色斑點，全身都被水母咬，所以直接跑去沖熱水，想辦法把毒沖掉。」笑說臉蛋毫髮無傷，就是最幸運的事，不過最後還是擦了一陣子的藥才好轉，疤痕也過了將近一個月才慢慢淡掉。

▲▼壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯下水時，意外被水母咬傷。（圖／水靈文創提供）
從小就對騎馬抱有幻想，壯壯主動向出版社提議在墾丁馬場捕捉騎馬畫面，令她最困難的點，就是要想盡辦法讓牠舒服，「跟我拍攝的那匹馬非常貪吃，要拿紅蘿蔔、馬鈴薯和草等東西，才能控制牠、吸引其注意，不然牠每一顆鏡頭都是在吃草。」

▲壯壯擁有歐美凳子臀。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯從小就對騎馬抱有幻想。（圖／水靈文創提供）
壯壯坦言這次推出寫真，內心難免會和其他啦啦隊女神比較，她舉出近期一起參與節目《全明星運動會》第四季的林襄，「她身材又好又香，長相甜美、嬌小可愛，而我比較走健康路線，風格和其他啦啦隊女神不太一樣。」不過壯壯認為，自己依舊能靠蜜桃臀吸引粉絲目光，「這是我最自豪，也是大家最能認識我的地方，很多人都說看到我的正面，不一定叫得出名字，但看背影、我的『卡稱』（屁股）就會秒認得。」

▲壯壯參加《全明星運動會》密集訓練，至今已經掉了3公斤。（圖／壯壯IG）
▲壯壯近來參加《全明星運動會》第四季，人氣不斷攀升。（圖／壯壯IG）
▲林襄是《全明星運動會》第四季黃隊經理。（圖／林襄臉書）
▲林襄（中）是《全明星運動會》第四季黃隊經理。（圖／林襄臉書）
壯壯錄製單曲總共花了16個小時，坦言對自己的表現還算滿意，事前也刻意避開重口味食物，工作方面則暫時不接需長時間談話的節目。被問到最困難的地方，壯壯透露由於當時遇到疫情，所以整個團隊無法在同個工作室，「我錄音的老師，是透過雲端、連線等方式聽我現場唱。」前所未有的經驗令她印象深刻。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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