爸爸愛你／很幸運一路上有你 「滑冰王子」曹志禕送大禮

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花式滑冰非常花費，父親為了支持曹志禕延續選手生涯，還貸款超過500萬，曹志禕說，「出國比賽動輒數十萬，一年有好幾場，加上裝備、訓練都要花錢，爸爸卻完全支持我，還到處奔走、籌錢，真的很幸運滑冰之路上一直有他的陪伴。」
曹志禕是爸爸心中的驕傲，還時常跟朋友「炫耀」，且每次比賽總是大聲歡呼，替兒子加油、打氣。曹志禕說，「他不僅是我爸爸，也是我兄弟、粉絲和知己，他傳授人生經驗給我，但讓我自己選擇未來的路。」
退休後的曹志禕專注於教練的工作，他說，「每一個學生都是我的責任，這批選手都很優秀，其中有澳洲國家隊成員，也有很多天賦很高的選手，希望能幫助他們更上層樓，在國際賽發光發熱。」
談到是否會眷戀當選手的時光，曹志禕說，「難免還是會想站在舞台上表演，但若還是選手，跟自己的學生同一場比賽，我就不能在他們身邊指導。他們現在都還在青春期，很依賴我，穩定性也不足，因此我必須陪伴著他們，也放棄再當選手的念頭。」
日本滑冰王子羽生結弦也在今年宣布卸下選手身分，未來將以表演者的角色滑冰。曹志禕說，「他退休我並不意外，但感觸很多。羽生在滑冰的地位就像籃球場上的KOBE，是個傳奇人物，他退役後也象徵一個世代的結束。」