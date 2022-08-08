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爸爸愛你／很幸運一路上有你 「滑冰王子」曹志禕送大禮

▲曹志禕（圖／大會提供）
▲曹志禕（圖／大會提供）

文/廖聿偉

2022-08-08 22:35:422022-08-08 22:38:08

台灣「滑冰王子」曹志禕今年5月宣布退役，16年滑冰選手生涯畫下句點。如今曹志禕已展開退休生活，並成立了SFC國際滑冰學校，選手已超過30人，他每天6點進冰場，一路工作到晚上9點，比當選手時候更忙碌，但今天父親節他一過凌晨12點就立刻傳簡訊給爸爸，祝福他父親節快樂，並包了5位數的大紅包當禮物。

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曹志禕和父親感情深厚，私底下相處像兄弟且無話不談，還會一起小酌、談心，在體壇相當少見。曹志禕說，「從小到大，父親都不曾罵過我，即使我比賽成績不好、訓練狀況差，他都只有鼓勵，沒有任何責備。」

▲曹志禕與父親感情深厚。曹志禕提供
▲曹志禕與父親感情深厚。曹志禕提供
花式滑冰非常花費，父親為了支持曹志禕延續選手生涯，還貸款超過500萬，曹志禕說，「出國比賽動輒數十萬，一年有好幾場，加上裝備、訓練都要花錢，爸爸卻完全支持我，還到處奔走、籌錢，真的很幸運滑冰之路上一直有他的陪伴。」

曹志禕是爸爸心中的驕傲，還時常跟朋友「炫耀」，且每次比賽總是大聲歡呼，替兒子加油、打氣。曹志禕說，「他不僅是我爸爸，也是我兄弟、粉絲和知己，他傳授人生經驗給我，但讓我自己選擇未來的路。」

▲曹志禕與父親感情深厚。曹志禕提供
▲曹志禕與父親感情深厚。曹志禕提供
退休後的曹志禕專注於教練的工作，他說，「每一個學生都是我的責任，這批選手都很優秀，其中有澳洲國家隊成員，也有很多天賦很高的選手，希望能幫助他們更上層樓，在國際賽發光發熱。」

談到是否會眷戀當選手的時光，曹志禕說，「難免還是會想站在舞台上表演，但若還是選手，跟自己的學生同一場比賽，我就不能在他們身邊指導。他們現在都還在青春期，很依賴我，穩定性也不足，因此我必須陪伴著他們，也放棄再當選手的念頭。」

日本滑冰王子羽生結弦也在今年宣布卸下選手身分，未來將以表演者的角色滑冰。曹志禕說，「他退休我並不意外，但感觸很多。羽生在滑冰的地位就像籃球場上的KOBE，是個傳奇人物，他退役後也象徵一個世代的結束。」

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