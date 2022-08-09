NOW早報／藍營告發僱600元走路工涉賄選　陳時中競總否認

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臉書社團「國立臺北科技大學_全體學生」近日有一則貼文，表示正在招募「讚中活動」工讀生，薪水600元，工作內容為協助陳時中後援會造勢。
楊植斗昨日上午前往地檢署，告發陳時中團隊賄選，呼籲檢調查明此工讀機會的細節與資金來源。
陳時中昨天早上至貓空採竹筍、喝筍湯，其團隊發言人莊瑞雄受訪時說，競選總部與後援會系統已再次查證，確認沒有幹部花錢僱用工讀生，至於網路上到底是誰去發這樣的文，或是找人來做什麼事，甚至這件事是否真實存在，競總皆毫無所悉。
莊瑞雄表示，團隊成立至今，招募志同道合的志工近1000名，每天煩惱的是如何趕快把志工訓練好，讓志工協助競選。擺著這些志工不用，卻去花錢僱用臨時工讀生，這是匪夷所思。
不過，徐巧芯在臉書上公布一段錄音，指控「陳時中徵600元走路工被抓包啦」。徐說，先前在網路上看到陳時中徵求俗稱的「走路工」，可以領600元，到現場什麼幾乎事情都不用做，只要假裝自己是陳時中的支持者，幫忙搖旗吶喊就可以領現金。
徐巧芯指出，有些民眾打電話去報名，還真的成功，光是錄音就有兩位。幫陳時中招募走路工的小姐表示確實有這項工作，可以領現金，工作很輕鬆「就是造勢，主要是拍手、歡呼」。還有報名者問之後還有沒有別的場次，對方說「剩」這一場，令人懷疑是否之前也都是用同樣的模式讓走路工來替自己造勢。
徐巧芯說，被抓包以後才要招募人員改口是「搬重物」，殊不知整個過程都已經被錄音當成證據。陳時中自己不敢回答，只派出發言人避重就輕切割，「來不及了啦，楊植斗已經去提告賄選」。
「原來人氣是假的、買的、演出來的，欺騙台北市民並且幫自己壯膽到底有什麼意義啊？」徐巧芯質疑，錄音很清楚，這場幸好被提前抓包等於是「未遂」，更值得關注的是先前到底有多少？未來還會不會有？陳時中的「資源」之多，真的令人難以想像。
今日天氣／南方雲系影響！大台北、花東出現高溫 各地有午後陣雨
根據中央氣象局預報，今（9）日仍受南方雲系北移的影響，花東地區與恆春半島整天容易有局部短暫陣雨，其他地區大多晴朗。午後，西半部地區與東北部山區有短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生的可能。
至於溫度方面，各地高溫約有34到35度，其中大台北地區、宜蘭台東地區與花蓮縣縱谷容易出現局部36度以上高溫。中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬與多補充水分。
環台軍演多「認知作戰」 國防部：超過272條爭議訊息
中國大陸為了抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，於裴洛西離台後隨即宣布進行環台軍演，且至今仍舊持續進行當中。而針對中共數日的軍演，國防部昨（8）日下午也召開記者會，並且公布中共環台軍演相關應對措施。國防部方面指出，中共除了實施實體的軍演外，也透過網路攻擊以及認知作戰的方式，對我國進行心理恐嚇，也呼籲民眾對於爭議消息不要輕易相信，也勿輕易轉傳發送。
國防部通次室次長盧建中在記者會中表示，中共方面在環台軍演期間，除了有實體軍事作為外，網路攻擊也並未停歇。在軍演開始後沒多久，國防部的全球資訊網就遭到來自中共方面的多重阻斷式攻擊（DDoS）。而國防部方面也很快就發現有不明IP進行大量資料傳輸攻擊，導致國防部網路阻塞。不過應變小組也隨即進行流量清洗、建立防火牆等方式阻止攻擊，並且將IP通報給國家資安系統，因此形成綿密的資安防護網。
至於中共認知作戰的部分，政戰局副局長陳育琳則表示，中共方面從軍演前至今，一共出現了多達272則爭議訊息，國防部也分別細分為三大項，分別為營造武統氛圍、打擊政府威信、打擊政府威信。陳育琳強調，國防部方面也隨即發布澄清新聞稿，也在網路上張貼反制圖卡，「網路世界比真實世界更難辨敵我，未來也會加強國軍的媒體識讀與判讀能力。」陳育琳強調，呼籲國人對於爭議訊息不要輕易相信，也不要隨意轉傳。
阿翰扮阮月嬌惹議！被控霸凌首發聲 粉絲留言讓他飆粗口
以神模仿走紅的網紅「阿翰」，近期接受量販店邀請，一人分飾多角拍攝中元節廣告，扮演新住民阮月嬌、算命阿姨廖麗芳及少女羞羞草3種不同角色，表演相當逗趣，不料廣告7月底播出後，引起部分新住民反彈，廣告火速下架，廠商及阿翰都未對外發言，沉潛數日後，阿翰昨（8）日首度發聲，表達對此事很遺憾，願意接受各界的不同想法。
廣告播出後，台灣越裔總會會長陳凰鳳表示收到多方投訴，認為阮月嬌模仿越南人說中文的濃厚口音，傷害了新住民，認為此舉是「把霸凌當有趣」，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀劃過新住民及其子女的心，認為大企業不該如此幼稚，發起連署書希望廠商能道歉，但廠商下架廣告後，並無公開說明。
阿翰昨在社群平台表示，從初次張貼影片以來，一直嘗試從生活經驗、人物去找出一些特點喚起大家的共鳴，帶給大家歡笑，至今已滿5年了，「我創造角色的特點是運用大眾熟知的刻板印象，再進行重組變成形形色色不同的角色，我知道很多人看完影片很喜歡，笑得很開心。但也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。」
他形容阮月嬌是陪著自己出道的重要人物，是大學畢業時愛上吃河粉，每天到店內聽到老闆娘口音開始模仿而創造出的新住民角色，想要顛覆總是在報導中，勤奮、辛苦、養家活口，努力取得成就的新住民印象。轉而去創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色，沒有既定女性的外表，甚至可以是一個能躺在沙發上享受婆婆照顧的好媳婦，自在的與婆婆相處得到這個家對她的疼愛，讓你吃水餃或是黃瓜都能會心一笑，那種親切的感動。
阿翰說，做影片無法讓每個人都滿意，很遺憾造成許多紛擾，但初衷是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，「如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法，另外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，這就是一個成熟的多元社會必經之路」。Po文一出後網友留言力挺，支持他模仿多元角色，還有人笑說越南妹身材都很火辣，要他減肥10公斤、多戴一點黃金飾品，讓阿翰一秒飆出粗口。
王心凌喊「一個中國」後奪冠 范植偉：我真心地放下了
39歲王心凌參加大齡女團陸綜《乘風破浪3》翻紅，5日播出預錄的總決賽，也不負眾望抱走年度總冠軍，成為首位拿下大陸綜藝節目冠軍的台灣藝人，與她有段爭議情史的范植偉，當天在微博發長文談戰爭，由於王心凌表態「只有一個中國」，加上冠軍賽話題，讓范植偉再受批判，對此，本人感嘆：「我真心地放下了...」
王心凌在美國眾議院議長裴洛西訪台後，轉發央視「世界上只有一個中國」文宣，而在確定奪下《乘風破浪》第三季冠軍前，舊愛范植偉發文寫下「就算戰爭地硝煙都竄續了，然而實際上真正擔心它發生的，恰恰是進行鼓吹那些...」全文語意不詳，但看似是反對兩岸開戰。
范植偉PO文讓人與王心凌的政治立場、摘冠熱搜做聯想，招致不少網友批評，范植偉7日再發文表示：「偏激地言論自然有偏激地人說下去，我就不在此處斡旋。我就引開主張和平共榮人士，往那四處硝煙地僻静地隱藏，至少我們會繼續主張，而不會要拿起雞毛撢子打人那樣...」
貼文後段，范植偉寫道：「我是說自從飛彈越過台灣上空，就是所謂地戰時狀態，我們地嘴皮子還要黏著肉球而不肯思考一下正經事嗎？」文末說：「我便同時地真心地放下了...」似乎對外界的攻擊頗為無奈。
黑絲OL「硬鑽洗衣機」任人拍！店家看監視器氣炸：已報警
台灣自助洗衣店非常方便，大大滿足家裡無法洗衣服的租屋族。近日，就有業者抱怨，他從監視器裡發現，有一群人待在他的店內攝影，甚至還爬進烘衣機，露出黑色絲襪的大腿，直接當成攝影棚，讓他非常氣憤，貼文也馬上引發民眾討論。
臉書社團《我是萬華人》，5日有當地業者PO文指出，「我們是一家萬華在地的自助洗衣店，今天發現店門口異常人多，看起來不像是來洗衣的客人，回看監視器才發現他們是來拍照的，甚至爬進機器內拍攝。」
可以從畫面看到，一名身穿OL服裝的女子，上半身整個爬進烘衣機，僅露出下半身的黑絲雙腿，供給其他夥伴任意拍照，而且一群人看起來相當年輕，有說有笑的邊拍邊討論，桌上也擺滿許多攝影用的鏡頭、角架等工具，宛如把洗衣店直接當成攝影棚，疑似為了省場地費進行外拍工作。
原PO更氣炸呼籲聲明，「我們是開放式的營業場所，如果要來拍照，我們很歡迎，但不歡迎爬進機器裡拍攝，那是洗衣與烘衣的機器，請尊重我們的消費者與店主。洗衣店於今年6月底才新裝潢完成，每天也很認真在維護機器與店內清潔，在此呼籲，如果機器有任何損傷，很抱歉將報警備案並跟您求償。」至於詳細情況，有待警方進一步說明。
網友紛紛看傻「鑽進烘乾機！這是那門子的藝術啊！公德心呢？超傻眼」、「原來去旁邊烘乾不是說說而已」、「場地費也要省」、「人在洗衣機裡穿衣服拍照我就不能接受了」、「一台洗衣機維修保養不少錢啊」、「支持印出來貼在店門口！」（編輯：郭佩蓉）