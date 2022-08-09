民視女神掩面淚崩！6年節目停播 觀眾不捨灌爆粉絲頁
由綜藝天王胡瓜與白家綺主持的民視歌唱節目《台灣那麼旺》，日前錄製最後一集，董事長王明玉到場獻花給予兩位主持人滿滿的祝福與感謝，王明玉表示自己是節目的粉絲，肯定製作團隊6年來的貢獻，帶給觀眾美好的夜晚，大讚胡瓜是節目的全勤獎得主，更稱讚白家綺聰慧又機智的主持功力，表現亮麗又精采，是民視全方位藝人之一，非常不捨節目暫時轉型，但會把更好更棒的新節目帶給觀眾。
胡瓜提到8年的《明日之星》，到現在6年《台灣那麼旺》的歌唱節目主持，民視對於樂壇貢獻不少金曲歌王歌后，發掘許多音樂幼苗，8月20日播出最後一集，面對粉絲們排山倒海疑問與不捨，灌爆節目粉絲頁，胡瓜親自解釋基於「保護」比賽選手們，多位小唱將面臨變聲期，還有疫情下舉辦海選真是困難重重，要在「民間」挖出歌唱新秀真的不容易，只能忍痛暫時停止。
但他認為，民視在新節目《最強綜藝秀》投入大量人力物力，自己也燒腦全心投入構思，嶄新大型綜藝秀即將到來，一定會讓觀眾看到開心，而且未來都可以再把高手組以及青少年組的歌手邀請到節目中表演，希望大家拭目以待。
女神白家綺更是忍不住掩面淚崩，語帶哽咽的說，感謝民視和瓜哥手把手的教導，對於節目就是滿滿的感謝與美好回憶，也笑說自己在節目「獲得最多」，生了兩個孩子，得到了一個「好」字，生完回歸節目得到觀眾疼愛，人生幸福又美滿，白家綺更不忘呼籲粉絲們，要準時收看接下來的新節目《最強綜藝秀》，絕對讓觀眾大飽眼福。