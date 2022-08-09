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華春瑩以「祖國味道」喊話台灣！反遭質疑：為啥能用推特

▲中國外交部發言人華春瑩以台北有多間中華料理店為由，主張台灣是中國一部分的言論引發熱議。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人華春瑩以台北有多間中華料理店為由，主張台灣是中國一部分的言論引發熱議。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-09 07:04:07

中國外交部發言人華春瑩，以台北市的中華料理餐館林立，有38家山東餃子館、67間山西麵館為由，聲稱台灣忘不了祖國的味道，藉此支持「台灣是中國一部分」論述，引發熱議，除了被廣大國內外網友諷刺邏輯有問題以外，甚至還因此被質疑，為何她有權使用推特。

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綜合媒體報導，華春瑩7日晚間在推特PO出中國百度地圖，引用地圖顯示，台北市共有38家山東餃子館、67間山西麵館，認為「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子總會回家」，神邏輯吸引大批網友湧入。有人留言道：「台北有100多家拉麵店，所以台灣絕對是日本的一部分」、「谷歌地圖顯示，北京有17家麥當勞、18家肯德基、19家漢堡王和19家星巴克。味覺不會騙人。中國一直是美國的一部分，失散多年的孩子最終會回家。」

華春瑩的言論，連美國國務院前發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）都看不下去，在個人推特諷刺道：「中國有超過8500家肯德基，中國是肯塔基州的一部分」。中國成都女權作家上官亂接受《自由亞洲電台》採訪時也表示，2014年她第一次到台灣就看過百度地圖，而中國許多民眾成天喊武統，對台灣經濟水平、文化、數位型態卻一無所知，直到現在才發現，更重要的是，華春瑩身為中國外交部發言人，代表中國對外形象以及中國主流輿論核心，竟然也會隨這麼沒有常識的意見起哄，直言：「中國外交部發言人無知到令人震驚。」

不少外媒在報導華春瑩的言論時，都特別提到推特在中國被禁止一事，只能透過特殊的翻牆軟體使用，而且華春瑩的推文也不是北京外交高層第1次因為使用推特，而引起關注和爭議。

在華春瑩的推文下方，除了各種「神比喻」的回覆留言之外，也有人質疑：「為什麼你們可以上推特，我們到了内地卻上不了」、「你對黨還不夠忠誠，多生點韭菜給黨割，就可以用推特用臉書用IG」。然而，也有人為華春瑩護航，認為：「再多KFC在中國也是調劑品，只因兩岸人們認同的是中華一統，而非洋鬼子之雜院」。

雖然推特在中國被禁止，但不少北京駐外人員，還有官媒人員都有推特帳號，除了可以更多向世界宣揚北京的理念之外，也常常成為與西方和異議人士口角的戰場。

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