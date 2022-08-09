台海緊張、中美關係短期難改善！李顯龍：地緣形勢惡化
美國眾議院議長裴洛西2日訪問台灣，引起中國強烈反彈，對台灣發起一系列軍事演習，也引發周邊國家強烈不安。新加坡總理李顯龍8日發出警告，認為短期內中美關係和台海緊張難有明顯改善，新加坡對此須提高警覺。
綜合外媒報導，新加坡總理李顯龍在星國國慶日前夕，於8日播出的國慶獻詞中，談到近期的地緣政治環境，聲稱在星國周圍有風暴正在成形，美中之間存在棘手議題、且互相猜忌，加上互動接觸有限，關係正在惡化，認為「短時間內不可能改善」，台海局勢或有可能出現誤判或意外，使情況變得更糟。
李顯龍指出，地緣政治的變化恐使新加坡也被影響，鼓勵國民：「我們還必須振作起來，做好心理準備，未來幾十年我們的地區（亞太）可能不會像迄今為止那樣和平穩定。」
在談到俄烏戰爭時，李顯龍則說，此事對全世界乃及新加坡都有很深遠的影響，俄對美國及北約國家敵意很深，不易化解，連帶中國與美國及其亞洲盟友的關係也因此更緊張，新加坡將受到周圍地區激烈競爭和緊張局勢的衝擊。
此外，李顯龍還表示，新加坡也面臨經濟上的挑戰，儘管星國經濟已從新冠肺炎大流行中強勁復甦，前景卻仍蒙上陰影，政府未來數月會推出更多措施，協助人們應對持續上漲的物價。