一手捧紅小虎隊！王牌經紀人驚傳病逝 蘇有朋：一路走好
王牌經紀人宋文善昨（8日）傳出病逝消息，享壽67歲，他1988年在選秀節目相中吳奇隆、蘇有朋、陳志朋，一手捧紅「小虎隊」，更帶過多位知名藝人，於演藝圈工作近40年，蘇有朋、吳奇隆聞訊皆發聲哀悼。
宋文善除了是小虎隊的恩師，也當過鄧麗君助理，帶過劉文正、鳳飛飛、蔡琴、費玉清、洪榮宏、蔡幸娟、姜育恆，提攜過還沒組成F4的言承旭、朱孝天及藍正龍、潘瑋柏、安以軒、賈永婕、謝祖武、張善為等人，據《中國時報》報導，蘇有朋透過經紀公司表示：「很難過，一路走好。得知此消息已請公司代表送花致意。」
人在上海的吳奇隆委託台北開麗公司董事長苗秀麗表示，當年小虎隊以新人身分出道，感念宋文善對3人的照顧，「宋哥每晚都在公司加班寫稿提供給各家報社，應該是唱片公司裡少有的極認真的宣傳人員」，近年雙方雖然少有直接聯繫，但宋文善都會透過工作人員轉達對他們的關心，「是個極念舊的老同事、老朋友」。
張克帆在臉書透露，日前被宋文善妹妹通知噩耗，「今年7月31號生日下午，我收到一封簡訊生日賀卡，來自宋文善宋哥的祝福，哪裡想得到，在當天凌晨他過逝了」，指自己16歲出道就認識宋文善，3年前和他聚餐，離別時，行動不便的宋文善突然落淚，「當時我並不知道他為何流淚，如今想想原來竟是永別」。
宋文善這幾年健康狀況欠佳，上個月在微博發文透露血壓過高，導致眼球神經破裂出血，當時表示醫生告知沒有大礙，10幾天就會好，要他不用緊張，沒想到，才隔20多天就撒手人寰，已有不少網友留言悼念。（編輯：楊穎軒）