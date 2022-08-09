第二批碳盤查對象增250企業　電子零組件製造業為大宗

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根據環保署統計，110年應盤查登錄109年溫室氣體排放量排放源資料，共納管287家，直接排放量約223百萬公噸二氧化碳當量，約占全國溫室氣體排放量78%。
環保署公告修正「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，並將法規名稱修正為《事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源》，全廠化石燃料燃燒直接溫室氣體年排放量、使用電力之間接溫室氣體年排放量合計達2.5萬公噸二氧化碳當量以上製造業，自明年1月1日起適用，應於明年8月31日前完成111年度溫室氣體排放量盤查登錄。
環保署透露，本次新增第二批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量排放源，將增加約250家事業，其中以電子零組件製造業為主，另外尚有化學材料製造業、紡織業、金屬基本工業、非金屬礦物製品製造業等行業。
環保署也提到，將個別通知企業並輔導，協助其於明年順利依法完成盤查登錄作業。此外，為提升我國溫室氣體查驗量能，除經濟部正輔導新增法人機構申請成為查驗機構外，環保署亦於今年下半年規劃辦理「111年溫室氣體查證人員訓練班」，積極擴增我國現有溫室氣體查證人員人力，及早因應溫室氣體法規政策調整及市場需求。