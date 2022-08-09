抗中「超限戰」！民眾黨成立國防因應小組提四點訴求

美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後，中國除了擴大軍演，也對台祭出外交、經貿、網路等「超限戰」施壓，重創產業及經濟發展，凸顯國家安全隱憂，更可能使能源進口受阻，民眾黨立院黨團今（9）日宣布針對交通、金融、經貿、國安、資安五大面向，成立「民眾國防安全因應小組」，為受衝擊的產業及民眾發聲，督促政府提出實際且有效的對策。





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