抗中「超限戰」！民眾黨成立國防因應小組提四點訴求

美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後，中國除了擴大軍演，也對台祭出外交、經貿、網路等「超限戰」施壓，重創產業及經濟發展，凸顯國家安全隱憂，更可能使能源進口受阻，民眾黨立院黨團今（9）日宣布針對交通、金融、經貿、國安、資安五大面向，成立「民眾國防安全因應小組」，為受衝擊的產業及民眾發聲，督促政府提出實際且有效的對策。
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邱臣遠指出，民眾黨團提出四點訴求，包括政府應參照美國國民兵制度，改善我後備動員整備制度； 國防部應加速做好戰備物資囤儲，並跨部會協調整備防空避難設施及資訊；國防部應提升單兵個人戰鬥裝備與國際規格相符，戰術戰法更新換代，加強城鎮作戰訓練；請國防部加速提升海空軍戰力採購到位。
立委張其祿指出，台灣海峽是西太平洋海空交通要衝，更是日韓等國的經濟大動脈，中國宣稱常態性進行軍演，迫使台灣成為「準戰爭區域」，對交通、通訊將有重大衝擊。像是日前媒體報導「中共軍演包圍台北情報區，900架被迫改飛日菲航線」，政府必須與國際民航組織（ICAO）商討對策，保障周邊各國民航機飛航安全，更要思考在中國強化打壓下，對台灣國際觀光復甦的影響。
立委蔡壁如指出，面對中國軍演一再延長，民眾未必了解政府規劃的緊急避難處所，以及防空警報響起時的應對措施，台北市政府已整理各行政區內防空避難位置，並上架至警政APP，便於民眾查詢，行政院應加強宣導，進一步將相關政策推動至全國各縣市，尤其「全民國防手冊」修正再版不能再拖。
蔡壁如表示，民生安全不容忽視，政府應確保糧食安全、動力能源、水資源等，對一般民眾和工業園區皆供應無虞，最大程度減少對民生與產業的影響。國內醫療量能平時尚可負擔，但若台海發生衝突，醫療量能是否足夠？衛福部是否已經進行模擬？衛福部應確保醫療體系足以負荷，並讓民眾了解可以就近就醫的醫療院所。
最後，民眾黨團呼籲，面對中國祭出多元「超限戰」手段，以及美中對抗情勢升溫，總統蔡英文應比照2月俄烏戰爭爆發時成立因應小組，協調跨部會應對中方壓力，同時定期向國人彙報，莫讓中國導彈飛越本島，國人還要靠日本防衛省發布訊息才得知的事件一再重演。