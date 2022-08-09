中元價限4天！全聯沙士8.5元最佛心 網讚：囤一年份汽水
本周五（8/12）就是中元節，普度需求進入最高峰，泡麵、零食、飲料促銷價下探全年最低，就算不需要準備供品的民眾，也會趁此時大補貨。家樂福針對中元最後衝刺，限兩天全通路加碼打9折；去年中元檔期業績破百億的全聯，線上線下也祭出破盤價，省錢版網友揪出比DM價格還低的降價商品，引發眾人熱議，其中麥根沙士單罐下殺到8.5元，讓網友直言：「每年的這個時候，就是囤1年份汽水回家的時候。」
中元節進入最後倒數4天，量販、超市賣場大戰白熱化，家樂福宣布明後兩天（8/10、8/11）限時加碼，量販店單筆滿2000元、超市店滿888元、線上購物滿2000元，全通路都打9折。全聯去年中元檔期業績破百億，主力銷售商品是飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨，截至目前飲料部分熱銷前3名依序是維他露舒跑、金車健酪乳酸飲料、維他露P，各已賣出逾50萬罐。
批踢踢省錢版網友更揪出全聯比DM價更便宜的降價商品，並加上去年價格比對，物價漲幅一目了然。中元檔期必買的愛之味牛奶花生，8月12日前現場牌價下殺到6入139元（去年129元），比DM價格還低，平均一罐23元。從小吃到大的泰山八寶粥，現也降到6罐119元，平均單罐約20元，同樣比本檔DM價更便宜，對比去年價格則小漲1元。
普度必拜、減肥必備的愛之味鮪魚片，現場牌價仍維持和本檔DM同價，都是3入129元，相比去年105元只能說回不去了。至於被稱為「肥宅快樂水」的可樂，今年也沒那麼快樂，2公升大罐裝的汽水、黑松系列、可口可樂系列特價都是32元，不像去年殺到26元至29元。
而原PO認為最佛心還是麥根沙士，跟去年一樣沒有漲價，維持17元買一送一，等於單瓶8.5元；至於最不值得買的則是Lay’s樂事組合包，4盒一袋85元，對比去年DM價是68元，足足貴了25%。認真的降價分析文一出，也立刻被省錢網友推爆：「你全聯系？」、「推推囤汽水快樂一整年」、「謝謝你比價人」。